嘆陳時中被抹黑「惡魔」與「色魔」　他曝3奧步：絕對有效

▲民進黨秘書長林錫耀喊話防止3大奧步。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨秘書長林錫耀23日在中執會前「決戰黃金72小時、為台灣挺身而出」記者會表示，選舉必須嚴防抹黑造謠、賄選買票、錯假訊息等3大奧步，並嘆息台北市長候選人陳時中擔任指揮官，卻被對手抹黑成「惡魔」及「色魔」，目的是要讓民進黨的施政變得一文不值，在都會地區有一定效果，必須在第一時間反擊。

林錫耀表示，他這幾個禮拜跑了台中市、桃園市、台北市的造勢活動，充分感受到候選人拚勁十足，用堅強的戰鬥意志做最後拚搏，每位候選人團隊盡心盡力，支持群眾士氣高昂充滿熱情，人數都是非常的驚人，大家都是抱持「只輸一點點」的態度做最後衝刺。

林錫耀會中公布「黃金72小時各縣市造勢場次表」說，所有造勢場都希望達到呼籲支持者出來投票的效果，且民進黨是一個團隊，大家一定要互相拉票，不是只有自己的縣市在拚，例如在台北市的人除了替陳時中拉票，對於其他縣市的候選人也一定要動員，請選民務必要返鄉投票，不要認為只有一個候選人在選。

林錫耀重申，最後關頭必須嚴防3大奧步，包括抹黑造謠立刻反擊、賄選買票馬上檢舉、錯假訊息嚴正駁斥，例如桃園市長鄭文燦遭指控炒地皮、開10億賭盤操作選舉，被逼得不得不提告，對方竟然說濫用司法資源，反過來指控民進黨，或如陳時中被抹黑成好像「惡魔」、「色魔」。

林錫耀說，這種抹黑絕對有效，民進黨執政可以做到這樣的地步，對方還是不斷製造仇恨對立，目的就是為了民進黨的施政變得一文不值，在都會地區仍有一定效果，然而時間沒有那麼多了，第一時間一定要反擊；另外在鄉下地區，買票若成功，民進黨原本可取勝將會落敗，且對於地方群組錯假訊息，一定要嚴正駁斥，至少提出「請勿傳錯假訊息誤導大家」的澄清警告，避免以假亂真。