終於等到了！超商咖啡飲品、泡麵「買1送1」　限時3天快搶

▲7-11門市祭出黑五購物節優惠，超過30款夯品可享買1送1。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

這周五（25）就是黑五購物節了，就有超商再祭出第2彈黑五超殺優惠，超過30款夯品直接享「買1送1」，品項包含咖啡飲品、泡麵、零食等，再加碼購買糖果、巧克力、啤酒等指定商品滿200元，並使用3大支付結帳，即可再折25元，快把握便宜囤貨。

7-11門市推出黑五購物節超殺買1送1優惠，11/25起至11/27止限時3天，品項包含CITY CAFE濃萃美式(冰/熱)、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶(冰/熱)、CITY TEA香鑽水果茶(冰/熱)、不可思議氮氣冷萃咖啡、越南Vinamit腰果170g(原味/海鹽風味)、農心安城湯麵及春水良品(滷春水麻辣豆皮/滷春水麻辣米血)等共超過30款夯品。

▲指定咖啡飲品、泡麵及零食皆可享買1送1，同步還有多款商品有買2送1優惠。



還有指定商品同品項「買2送1」，品項有CITY CAFE濃萃拿鐵(冰/熱)、泰國泰迪夾心餅乾禮盒(咖啡/鳳梨/椰子)、愛之味麥仔茶(無糖)PET590、御茶園特上奶茶TP330、奇美招牌鮮肉包(整包6入)及現烤哈燒台畜帶骨德式香腸等。

不僅如此，活動期間購買糖果/巧克力(不含巧克力零食餅乾)/啤酒(含現打啤酒、不含台啤)等指定商品，滿200元憑3大支付(icash2.0、icash Pay、OPEN錢包)結帳，直接折扣25元，若用OPEN POINT點數還可再折抵現金消費。

▲萊爾富開賣車輪餅紅豆、奶油口味。（圖／萊爾富提供，下同）

萊爾富將「車輪餅攤」搬進門市裡，販售經典紅豆與奶油2種口味，紅豆餡選用萬丹紅豆製成，每一口都能吃到紅豆顆粒、香甜不膩，奶油則是使用進口紐西蘭100%生乳，經過高壓高溫滅菌，搭配自家研發配方，打造乳香濃郁口感。

▲每一顆車輪餅都吃得到滿滿內餡。

萊爾富車輪餅即日起在全台逾800家門市開賣，24小時都能吃到，而為了慶祝新品上市，即日起至12/13前推出新品專屬嚐鮮價，原價單顆25元，活動期間可享「任選2顆39元」優惠。