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超商獨家！最新「6款巧克力甜點」　熱壓吐司爆巧克力醬＋QQ麻糬

▲▼7-11巧克力甜點新品。（圖／記者周姈姈攝）

▲「威化巧克力麻糬熱壓吐司」吃得到麻糬、巧克餡，雙重口感超享受。（圖／記者周姈姈攝，下同）

記者周姈姈／台北報導

下午茶就決定這樣吃！就有超商推出最新6款巧克力甜點，不管是三明治、甜甜圈還熱壓吐司通通都有，其中，熱壓吐司咬下不僅吃得到香濃巧克力餡，還有Q彈麻糬，口感超有層次又香甜，甜甜圈則是以紅茶粉加上巧克力脆片製成，最上層還有一整塊巧克力棒，巧克力控一定要來嚐鮮。

7-11「巧克力大賞」即日起甜蜜登場，這次使用Kitkat打造6款超邪惡巧克力甜食，首推「花生巧克力風味三明治」，咬下爆出滿滿的Kitkat可可威化抹醬、巧克力脆片、花生顆粒醬與花生風味鮮奶油；「餅乾紅茶甜甜圈」以紅茶粉及巧克力脆片製成甜甜圈，最上層再放一整塊Kitkat巧克力棒。

▲▼7-11巧克力甜點新品。（圖／記者周姈姈攝）

▲「花生巧克力風味三明治」咬下爆滿滿醬。

▲▼7-11巧克力甜點新品。（圖／記者周姈姈攝）

▲「餅乾紅茶甜甜圈」可以一次吃甜甜圈加整塊巧克力棒。

「巧克力蛋糕」為綿密蓬鬆的巧克力戚風蛋糕搭配整塊Kitkat巧克力棒，還吃得到滑順鮮奶油；「巧克力菠蘿泡芙」外層是脆脆的巧克力菠蘿，咬下則是巧克力與巧克力鮮奶油雙餡。

▲▼7-11巧克力甜點新品。（圖／記者周姈姈攝）

▲巧克力蛋糕最上層也有整塊巧克力棒。

▲▼7-11巧克力甜點新品。（圖／記者周姈姈攝）

▲咬下「巧克力菠蘿泡芙」是超濃的巧克力雙餡。

▲▼7-11巧克力甜點新品。（圖／記者周姈姈攝）

▲「愛餡大亨－巧克力夾心」還加了特調卡士達餡。

「愛餡大亨－巧克力夾心」使用Kitkat威化抹醬，拌入紐西蘭進口奶油加上特調卡士達餡，麵包表層加上巧克力風味墨西哥皮，吃起來是超濃巧克力味超過癮；「威化巧克力麻糬熱壓吐司」使用Kitkat巧克力棒與威化巧克力抹醬入餡，搭配QQ麻糬，甜而不膩，預計在900間熱壓吐司限定門市販售。

▲▼大苑子草莓季來了。（圖／記者蕭筠攝）

▲大苑子冬季限定2大草莓飲品重磅回歸。（圖／記者蕭筠攝）

吃甜食就要配飲料！大苑子「草莓季」搶先報到，這次先把去年熱賣的「莓好時光」、「莓好花漾」搬出來，首推最欠喝的「莓好時光」，是草莓搭配許慶良鮮乳的組合，每一口還能吸到草莓果肉，濃郁爆表，而喜歡清爽口感的則不能錯過「莓好花漾」，使用青茶作為基底搭配草莓，還放了滑順愛玉增添口感，通通要喝到，即日起於39門市搶先開賣，12/8起全台門市上市。

▲▼大苑子「莓好時光」、「莓好花漾」回來了 。（圖／大苑子提供）

▲「莓好時光」、「莓好花漾」 通通吃得到草莓果肉。（圖／大苑子提供）

搶先販售門市有基隆義二店、士林文林店、台北天母店、市府夢想店、永和樂華店、板橋中山店、林口長庚店、土城延和店、三重五華店、三峽和平店、新竹新豐店、新竹南大店、新竹清大店、南崁店、大雅學府店、太平樹孝店、台中一中店、台中世貿店、台中忠孝店、台中昌平店、台中南屯店、台中黎明店、西屯中科店、霧峰店、清水店、逢甲福星店、豐原三民店、彰化大埔店、南門店、埔里店、西螺店、虎尾中正店、嘉義站前店、台南東寧店、台南崇德店、永康中華店、高雄文橫店、高雄瑞隆店及鳳山中山店。

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