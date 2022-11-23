溫差大？陳時中冒雨車掃催票　機車騎士豎中指、民眾比「12」力挺

▲陳時中今天冒雨展開第二天車隊掃街行程，但有機車騎士對著宣傳車豎中指。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選戰進入關鍵倒數催票階段，民進黨台北市長候選人陳時中23日上午行程滿檔，先參加「對台北市民的5大承諾」記者會後，親自趕赴松山區後援會，冒雨展開松山區、信義區車隊掃街，擔任競總主委的前副總統陳建仁一起搭乘架設防彈帷幕的宣傳車，力挺到底。《ETtoday東森新聞雲》直擊，陳身著雨衣向民眾揮手拜票時，有支持者揮舞旗幟表達支持，但也有遇到民眾比倒讚、豎中指，甚至從高樓往下大喊：「陳時中很爛！」

陳時中今天上午展開第二天車隊掃街，由陳建仁及黨籍市議員候選人們陪同，前往松山區、信義區向民眾拜票，儘管天候不佳全程飄雨，支持者仍熱情相挺，氣氛活絡，不少民眾手持競選旗幟在路邊揮舞，或比出選舉號次12號表達支持。而同黨苗栗縣長候選人徐定禎的女兒里唯也身著連身短洋裝為陳加油打氣，成為現場「嬌」點。

不過，也有民眾表達反對立場，如有一名身著深色外套的男子對著陳時中掃街車隊比出倒讚手勢，還有機車騎士在等紅燈時，對著宣傳車豎起中指，而當車隊行經八德路時，有一名民眾從高樓往下大喊：「陳時中很爛！」

對於展開第二天車隊掃街行程，陳時中今天上午受訪表示，昨天車掃很成功，有時候耽誤紅綠燈久一點很抱歉，會盡量改善，「不過市民都非常興奮，我們也非常熱情回應」；陳建仁也說，昨天很多路上朋友們很熱情，讓人有信心，也呼籲大家11月26日要出來投票，除了市長、議員選票外，也要請大家投下18歲公民權同意票。

此外，媒體今天上午聯訪時關注，陳時中昨天車隊掃街時，有民眾比出倒讚，表達不同意見。陳說，這也是意見表達，沒有必要這樣，像他遇到競爭對手、不同黨派的候選人都跟他們say hello（英語，指打招呼）。