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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

呱吉喊「淚投陳時中」　楊植斗轟：一起當拐「呱」劣棗

▲▼。（圖／翻攝自YouTube／呱吉）

▲台北市議員「呱吉」邱威傑。（圖／翻攝自YouTube／呱吉）

記者詹宜庭／台北報導

台北市議員「呱吉」邱威傑表示，即便民進黨台北市長候選人陳時中背後的英系、前國策顧問黃承國等人是「民進黨最邪惡的一群人」，但他仍會含淚投下去。對此，國民黨台北市議員候選人楊植斗痛批，呱吉講了一大堆，最後仍表態力挺陳時中，成了共犯結構裡的一員，一起當拐「呱」劣棗。而從這些話中也能大略了解綠營死忠仔的想法，就是「無論陳時中和英系再怎麼爛，還是有人會閉著眼睛票投民進黨。」

邱威傑在直播中表示，自己雖然偏綠，但英系與黃承國等人就是黑道角頭及地方勢力，是民進黨最邪惡、黑暗及拐瓜劣棗的集合體。但因民眾黨跟其他黨派都沒有核心價值，所以他還是會含淚投給陳時中，並期望總統蔡英文結束任期後，民進黨內英系的壞人可以跟著消失。

針對邱威傑的言論，楊植斗23日痛批，英系與黃承國等人不但是拐瓜劣棗，還是黑道治國的最佳寫照，只可惜呱吉講了一大堆，最後仍表態力挺陳時中，成了共犯結構裡的一員，一起當拐「呱」劣棗。

至於邱威傑期望「民進黨內英系的壞人可以跟著蔡英文消失」，楊植斗開嗆，呱吉的想法很天真，有這種想法真是太好笑了，竟然希望在蔡英文下台後，英系會「自然消滅」，讓黃承國這些人消失在舞台上。他斷言，若陳時中當選，英系不但不會自然消滅，還可能會寄生在台北市府愈長愈肥，繼續禍害人民。

楊植斗指出，要讓英系這些人消失，最好的做法就是讓蔡英文徹底跛腳，讓民進黨大敗進而令英系失去影響力，而不是像呱吉所說「含淚投陳時中」；而從呱吉這番話中，能大略了解到死忠仔的想法，就是「無論陳時中和英系再怎麼爛，還是有人會閉著眼睛蓋民進黨。」

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