不滿陳建仁領中研院高薪還上街輔選　立委痛批違反行政中立

▲立委林奕華批評陳建仁坐領中研院高薪，卻違反行政中立。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

前副總統陳建仁日前輔選時講出「天主說一定要幫助鄭運鵬」引發熱議，中研院長廖俊智今（23日）到立院備詢，國民黨籍立委林奕華在質詢時表示，陳建仁身為中研院特聘研究員，坐領高薪還擔任陳時中競選總部主任委員，不遵守行政中立，說出言論惹議，中研院身為學術最高殿堂卻發生此事深感遺憾，要求中研院應檢討與設定規範。

立院教育文化委員會今審查中研院預算，立委林奕華在質詢時指出，中研院身為我國學術最高殿堂，而前副總統陳建仁既是中研院院士，也是特聘研究員，卻還擔任陳時中競選總部主委，在為桃園市長候選人鄭運鵬輔選時，還說出爭議言論，特聘研究員反而成為「超級助選員」，坐領高薪卻不用遵守行政中立，這是走民主回頭路。

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中研院則回應，未兼任行政職務的中研院研究員，不適用公務人員規定，也不違反行政中立，假日或下班可以參加相關政治活動，但要請假，由於陳建仁沒有兼任行政職務，去輔選也都有請假紀錄，所以這屬於個人行為，不違反行政中立。

不過，林奕華不滿這樣答覆，追問中研院長廖俊智看法，認為中研院應該建立相關規範，廖俊智則回應，尊重個人言論自由，參加輔選與否是個人判斷，陳建仁院士也都有請假，至於是否要建立規範，可以在院內再做下一步討論。

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