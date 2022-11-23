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罰單驚見車號「520-LOVE」！主旨處加註5字　過來人喊：這種最貴

網收另類罰單！驚見車號「520」還有親密合照　過來人喊：這張更貴

▲有網友收到奇特「紅單」，引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

圖文／鏡週刊

有被開過罰單的民眾都知道，紅底黑字還會配上拍攝的照片，收到總是心慌慌，但這種「紅單」你有收過嗎？有網友分享一張特別的罰單，本以為是違反交通規則而被開單，但仔細一看發現，照片是2位年輕男女，主旨處更寫著「宴客通知單」，原來是有新人突發奇想，已罰單的款式設計成喜帖，引發網友們熱議。

一名網友在「爆廢公社公開版」發文分享一張「罰單」，上面寫著車牌「520-LOVE」，交情種類為超重量級等，旁邊也標註著幸福滿意度、幸福通關密語等，甚至繳費方式可到「禮金櫃台繳納」，其實這並不是交通罰單，而是一張「宴客通知單」，另類喜帖引起網友們熱議。

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文章一出，許多網友留言，表示這樣的喜帖相當有趣「這張太有創意了啦～只是正在好奇老一輩的家長是什麼樣的反應」「感覺大家會很專心的看這張！哈哈」「這對新人一定是當警察的，罰單開習慣了」「一樣要付錢，這種我願意」；也有人逗趣表示「這張比罰單貴」。

另外，也有收過類似喜帖的網友們分享「我也收過！這種最貴」、「想不到10年了，還有新人用這個」、「還有房仲寄喜帖式廣告，收過嗎～」、「雖然不是第一次看到了，還是恭喜」。

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