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正妹主播報導世足賽　遭4男包圍還遭性騷猛撞

圖、文／鏡週刊

2022年卡達世界盃足球賽在本月20日正式開幕，除了各國粉絲陸續抵達卡達為心愛球隊「應援」，多國媒體也到卡達進行轉播與報導等工作，為全球觀眾們服務。不過南韓一名正妹主播，就在報導世足賽開幕時，遭到其他國的男球迷們騷擾，一度讓觀眾捏了一把冷汗。

正妹主播報導世足賽，遭4男包圍還遭性騷猛撞！影片曝光。（翻自YT畫面）

▲正妹主播報導世足賽，遭4男包圍還遭性騷猛撞。（翻自YT畫面）

南韓網紅出身的李秀捺（音譯）這次與KBS電視台合作，成為報導世足賽的特派主播。就在20日開幕式這天，李秀捺在主場館外進行報導，但就在拍攝之劑，李秀捺突然遭到4名國外男球迷包圍。

一開始，這4名男球迷只是圍在李秀捺旁邊，開始開心熱舞唱歌，李秀捺也隨著歡樂氣氛擺動。但隨後其中一名胸前掛國旗的男子，卻突然伸出手，直接搭上李秀捺的右肩，並把身體緊靠李秀捺向鏡頭打招呼，鏡頭畫面也多次顯示，這名男子的手並「不安分」。

過不久，又有另一名男子，要求李秀捺當眾幫他拿國旗展開，但李秀捺一邊播報，一邊直接拒絕。男子疑似因此被惹怒，竟然故意用肉身猛力撞上李秀捺，讓李秀捺一度受到驚嚇，最後男子離開現場。

李秀捺拒絕幫男子拿國旗展開的要求。（翻自YT畫面）

隨後李秀捺直接被男子狠狠猛撞。（翻自YT畫面）

李秀捺結束報導錄影後，直呼這場播報「很不容易」，她稱現場遇到很多「變數」的情況，而且真的把她給給嚇到，一度讓她不知所措。不過粉絲們看到這一幕，都相當心疼李秀捺，並大罵那群男球迷「不要說文化差異，根本是超級沒水準」，還有網友說：「我覺得再這樣下去會出事。」、「應該請保鑣。」

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