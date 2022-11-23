倒數3天投票！蔡英文2句話有深意　北市藍綠白最後戰略曝

▲黃珊珊（中）的黃金週晚會號稱湧入上萬支持者，希望市民鼎力支持第一女市長。



圖文／鏡週刊

九合一選戰進入最後衝刺階段，「三腳督」的台北市戰局，藍營相當有信心，輔選幹部指出，國民黨台北市長候選人蔣萬安聲勢大幅上漲，人氣更已外溢到其他縣市，研判是力打高端疫苗二期試驗委託中資的議題發酵，讓不少黨內議員候選人都紛紛在選戰最後關頭，掛上與蔣合照的搶救看板，顯示蔣的選情很被看好，「藍軍已經歸隊，不會再有棄保或選票流動的問題。」

相對於藍營強打高端、刷仇恨值，一名綠營幹部表示，陳時中在選戰中強調就事論事、不口出惡言，這樣的打法固然讓支持者很悶、選情難炒熱，但因陳時中堅持下來，外界細觀其電視辯論、造勢活動，不難看出他希望塑造的正面凝聚力，隨著一場場活動的堆疊，終於到黃金週衝出15萬人響應的大遊行場面，證明陳時中涓滴細流的正能量打法，已成功擴散出同溫層，在選前最後關頭不啻對綠營注入一劑強心針。

▼選前黃金週，蔣萬安未舉辦大造勢，而是跨出北市到桃園帶動藍軍士氣。



總統蔡英文更在台北市長候選人陳時中的黃金週大遊行中喊話：「我要請大家想一想，我們要讓台北重回國民黨執政嗎？」民進黨黨政人士指出，這是蔡英文首次提出此論調，選舉已到最後關頭，蔡英文的言外之意，即是在對所有「非國民黨支持者」的台北市民喊話，希望大家集中選票支持陳時中。

▼陳時中陣營在黃金週未辦造勢大遊行及晚會，用親子遊行將觸角伸出同溫層。



對於綠營如此出招，白營亦有防備，親近柯文哲人士說，選戰最後幾天，棄保會不會發酵、選票如何流動，都會影響北市最後結果，因此白營會慎防任何可能出現的棄保耳語，避免動搖支持者的投票意願。民眾黨台北市長候選人黃珊珊陣營指出，資深議員出身的黃珊珊，選前最後幾天不會有太多花俏的競選策略，內部已決定「步兵」優先，「裝甲兵」次之，儘管不免俗會出動車隊掃街，但將花更多時間以她最熟悉的徒步方式，再走過一遍北市基層、握遍每雙市民的手，以爭取最後支持。



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