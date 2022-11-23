高雄空品拉警報「5地區」亮紅燈　市府出手了！點名7業者停機

▲高雄空品又拉警報！「5地區」亮紅色警示。（圖／高雄市環保局提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄空品亮紅燈！受到環境風場轉變影響，汙染物昨（23）夜隨北風南下，進入高雄後風速降低，加上受華南雲雨帶影響，濕度高，有薄霧情形，擴散條件不佳，導致汙染物累積不易消散。今日一早高雄5行政區，包含橋頭、仁武、左營、前金、湖內亮紅色警示，高雄市政府環保局也對此啟動中級預警應變，要求轄內大型業者停機或降載減排。

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▲環保局進廠稽查業者，要求降載減排。（圖／高雄市環保局提供）

根據環保局監測資料顯示，今日上午7點，紅色警示區包含橋頭、仁武、左營、前金、湖內，橘色提醒區包含楠梓、前鎮、復興、鳳山、小港、大寮；普通區則為林園、美濃。

環保局已啟動紅色（中級）應變措施，要求大型汙染源降載或提升防制效率，同時加強固定、移動及逸散源稽查作業，減少汙染排放。

▲加強高雄港內灑水並要求加強貨物裝卸時的防制作業。（圖／高雄市環保局提供）

其中，環保局要求轄內大型業者停機或降載減排，包含興達電廠，燃煤機組停二降二，負載50%以下；國喬石化、錦州科技大發廠汽電共生停爐；中鋼公司汽電鍋爐停爐降載；唐榮公司製程降載；中油大林廠、中石化小港廠製程停機。

▲環保局啟用無人機高空巡查，杜絕不當燃燒行為。（圖／高雄市環保局提供）

另外，環保局今也將針對北高雄加強無人機露天燃燒巡察，南高雄則加強小港林園區的鋼鐵、汽電共生稽查確認減排措施，並使用連續自動監測設施（CEMS）24小時監控，當產生高值數據，將立即通報，杜絕異常排放。

▲環保局要求業者提高灑水頻率，減少揚塵逸散。（圖／高雄市環保局提供）

環保局同時通知轄內大型營建工地、堆置場提高灑水頻率，減少揚塵逸散；針對機車流量較大的行政區（前金、苓雅、鳳山區）執行路邊攔檢/攔查；仁武、大社區執行大型柴油車目測判煙；加強港區貨料裝卸加強防制措施等作為。

▲環保局執行機車不透光率遙測監控。（圖／高雄市環保局提供）