高雄今空氣奇差！9站亮橘、紅警戒　環保局曝汙染物「來自中部」

▲高雄今空氣奇差！8站橘色警示及1站紅色警戒。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄今（12）日空氣品質奇差，高雄市環保局指出，因昨夜中部累積汙染物隨北風南下，加上清晨濕度高有霧造成擴散條件不佳。依據環保署8時監測資料顯示，高雄市出現8站橘色警示及1站紅色警戒，環保局已於昨晚提前啟動應變，要求大型汙染源提升防制效率，減少汙染排放。

環保局表示，今日受到昨天中部累積PM2.5隨北風於夜間南下，加上夜間因濕氣較高造成今日清晨出現晨霧情形，垂直擴散條件也轉差，造成大範圍空品不佳情形，環保局於昨夜提前通報轄內20家大型工廠，提前啟動應變措施，通報轄內各大工廠配合減少排放量，共同減緩空氣品質惡化。

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▲▼環保局因應空汙加強作為，包含進廠稽查業者操作許可、加強營建工地與堆置場灑水措施。（圖／記者賴文萱翻攝）

今日環保局將加強應變作為，固定源部分，要求35大工廠提升防制效率、降載減排。其中：興達電廠3部機組停機，1部機組降載操作。台塑、中油、中鋼公司製程提升防制效率，降低負載。環保局也針對本洲、大發、林園及臨海等工業區執行汙染源稽查。

同時利用連續自動監測設施（CEMS），24小時監控工廠汙染物排放濃度，杜絕異常排放。逸散源部分，加強橋頭、楠梓、鳳山及小港區道路洗掃減少揚塵；並抽查一定規模餐飲業油煙防制設備使用效率。加強轄內30大營建工地巡查，要求提升灑水頻率，降地道路揚塵。

▲▼環保局針對重點道路及揚塵地點洗掃街作業，同時加強執行機車路攔進行排煙檢測。（圖／記者賴文萱翻攝）

移動源部分，執行仁武、前鎮、小港等處柴油車目測判煙作業及路邊攔查、進行三民區機車路邊攔檢及攔查作業，透過固定、移動、逸散汙染源三面向應變措施，減緩高雄市空品惡化。

環保局同時通報各區公所、各學校、各衛生所及各照護機構等，彈性調整課程活動及落實相關防護措施；透過5家有線電視每小時2次執行跑馬訊息；7家公車業者配合執行應變措施；高捷車站跑馬燈宣導注意空品不良並適時防護；相關局處將依防制措施管制要領應變，配合執行應變措施。