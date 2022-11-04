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高雄人哭了！入秋空品最差「霧霾吞掉大樓」　環保局出手了

記者賴文萱／高雄報導 

高雄今（4）日有網友表示，空氣濾淨機猛烈運轉，吵到他瞬間驚醒，結果窗外一片霧茫茫，讓他崩潰哀號「入秋看過空氣品質最糟的一天」！，也有網友PO出濃厚霧霾吞掉85大樓的照片。對此，高雄市環保局表示，主要受到東北季風減弱影響，造成水平擴散條件轉差，另因濕氣較高造成清晨濃霧情形，垂直擴散條件不佳，已提前啟動應變。

▲▼高雄空品狀況。（圖／翻攝自行政院環保署空氣品質監測網）

▲高雄今日空品不佳，一早能見度差，甚至淹沒高樓。（圖／翻攝自行政院環保署空氣品質監測網）

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一名網友在PTT抱怨，今天一早不是被鬧鐘吵醒，而是「被清淨機吵起」，睡眼惺忪的他往窗外一看傻眼了，「天啊，霧氣...不是是霾，難怪清淨機一直狂運轉！」隨手查詢高雄空氣品質狀況，結果早上7點多呈現一片紅橘黃警示小圖，讓他驚呼「今天大概是下半年入秋看過空氣品質最糟的一天！」

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

▲網友崩潰，一早被空氣清淨機吵醒。（圖／翻攝PTT）

不僅如此，同樣一名高雄網友發文「無言了，住高樓層往窗外看一片霧茫茫，看了一下在意空氣...」空氣品質指標（AQI）顯示128，代表著對敏感群族群有害。另外，也有網友PO出濃厚霧霾吞掉85大樓的照片，引起當地網友哀號「AQI才橘標 這只是開始」、「空氣味道怪怪的」、「今天真的很嚴重啊！整個霧茫茫的」。

▲▼高雄空品狀況。（圖／翻攝自行政院環保署空氣品質監測網）

▲高雄一早空品狀況讓民眾擔心。（圖／翻攝自行政院環保署空氣品質監測網）

環保局表示，今日受到東北季風減弱影響，造成水平擴散條件轉差，即持續觀測空品變化；另因濕氣較高造成清晨濃霧情形，垂直擴散條件不佳，自昨天下午4點起，便提前啟動應變，通報轄內各大工廠配合減少排放量，共同減緩空氣品質惡化。

今日環保局將加強應變作為，固定源部分，持續要求20家工廠、汽電共生廠、電弧爐廠等提昇防制效率、降載減排，也針對岡山、小港、林園等區大型污染源稽查，並同步執行揮發性有機物（VOC）設備元件檢測，減少洩漏之虞。

▼環保局搶救空品，進廠稽查工廠防制設備效率、執行機車路邊欄檢作業，並於港區宣導柴油車定檢、石化廠設備元件VOC檢測，同時要求營建業者加強灑水抑制揚塵。（圖／高雄市環保局提供）

▲▼高雄市環保局搶救空品，進廠稽查工廠防制設備效率、執行機車路邊欄檢作業，並於港區宣導柴油車定檢、石化廠設備元件VOC檢測，同時要求營建業者加強灑水抑制揚塵。（圖／高雄市環保局提供）

▲▼高雄市環保局搶救空品，進廠稽查工廠防制設備效率、執行機車路邊欄檢作業，並於港區宣導柴油車定檢、石化廠設備元件VOC檢測，同時要求營建業者加強灑水抑制揚塵。（圖／高雄市環保局提供）

▲▼高雄市環保局搶救空品，進廠稽查工廠防制設備效率、執行機車路邊欄檢作業，並於港區宣導柴油車定檢、石化廠設備元件VOC檢測，同時要求營建業者加強灑水抑制揚塵。（圖／高雄市環保局提供）

▲▼高雄市環保局搶救空品，進廠稽查工廠防制設備效率、執行機車路邊欄檢作業，並於港區宣導柴油車定檢、石化廠設備元件VOC檢測，同時要求營建業者加強灑水抑制揚塵。（圖／高雄市環保局提供）

▲▼高雄市環保局搶救空品，進廠稽查工廠防制設備效率、執行機車路邊欄檢作業，並於港區宣導柴油車定檢、石化廠設備元件VOC檢測，同時要求營建業者加強灑水抑制揚塵。（圖／高雄市環保局提供）

同時利用連續自動監測設施（CEMS），24小時監控工廠污染物排放濃度，杜絕異常排放。逸散源部分，加強小港、橋頭及岡山區道路洗掃，以及高屏攔河堰上游河段與萬丹堰下游河段之巡查，減少揚塵；並執行一定規模餐飲業油煙防制設備巡檢抽查。加強營建工地巡查，提升灑水頻率，降地道路揚塵。

至於移動源部分，環保局執行小港、前鎮、岡山等處柴油車，目測判煙作業及路邊攔查，以及進行三民區機車路邊攔檢／攔查作業，透過固定、移動、逸散污染源三面向應變措施，減緩空品惡化。

另外，環保局也同時通報各區公所、各學校、各衛生所及各照護機構等，彈性調整課程活動及落實相關防護措施；透過轄下5家有線電視每小時2次執行跑馬訊息；7家公車業者配合執行應變措施；高捷車站跑馬燈宣導注意空品不良並適時防護；相關局處將依防制措施管制要領應變，配合執行應變措施。

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