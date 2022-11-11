　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Coway綠淨力空氣清淨機　輕巧淨化、細菌病毒一網打盡

▲冬天是塵蟎引起過敏、氣喘的高發季節，再加上PM2.5的空氣汙染，Coway綠淨力玩美雙禦空氣清淨機 AP-1019C三階過濾，有效為家中空氣品質把關。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者 邱筱茜／採訪報導

季節轉換之際天氣變化大，造成塵蟎和黴菌大量增生，誘發過敏問題，秋冬更是流感盛行的時節，一不小心就會著涼感冒，加上空氣品質日益惡化，Coway綠淨力玩美雙禦空氣清淨機，能有效過濾細菌病毒及致敏因子，讓居家環境重拾清新空氣。

民眾表示，「本身屬於過敏體質，對於周遭環境比較滿敏感，包括換季的時候都會瘋狂流眼淚或是打噴嚏，希望能夠找到一台符合自己需求的空氣清淨機，再加上自己是租屋族，其實在預算上滿有限的，最主要需求就是小巧且實惠。」

▲▼Coway,雙重防禦智能空氣清淨機,AP-1515G,Green HEPA濾網。（圖／記者姜國輝攝）

▲季節轉換之際，過敏體質的民眾，狂打噴嚏、鼻水流不停。（圖／記者姜國輝攝）

除了過敏困擾大多數的民眾，讓家中有小孩的家長更擔心的是肉眼看不見的危險因子，家長表示，「最近剛解封，家裡的小朋友在幼稚園，最近也有一些朋友有流感的症狀，會比較擔心說我們是不是在外面，或是小孩子回來也會帶一些髒污回家，再加上我們家的小孩在家裡面滿常打噴嚏，想說會不會是看不到的床單或是衣服上面塵蟎，還是家裡面狗毛，讓他有這些過敏的症狀，想來這邊看一下就是這些空氣清淨機，比較一下它的功能，希望能有過濾這些危險因子的機型。」

透過空氣清淨機過濾多種過敏原、細菌，外型小巧被稱作積木機的Coway綠淨力玩美雙禦空氣清淨機AP-1019C，獨家Green HEPA層層淨化空氣中可能暗藏的健康危險因子。

▲▼Coway,雙重防禦智能空氣清淨機,AP-1515G,Green HEPA濾網。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼Coway綠淨力玩美雙禦空氣清淨機AP-1019C，獨家Green HEPA濾網有效過濾環境中不友善的危險因子。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼Coway,雙重防禦智能空氣清淨機,AP-1515G,Green HEPA濾網。（圖／記者姜國輝攝）

Coway品牌經理劉霈瑄表示，「我們使用到HEPA等級13的濾網，也就是說，在最難過濾的PM0.3的細懸浮微粒上面，都可以有效過濾達99.97%以上，Coway HEPA除了是等級13之外，還用到了獨家專利的綠色抗病毒塗層，我們稱它是Green HEPA，也是我們一直在主打的綠淨力，經過長庚大學新興病毒感染研究中心測試證實，可以有效過濾AB型流感及229E冠狀病毒。」

類家具概念設計，提升空間美感與質感，達到小坪數高淨化效能，銷售人員高曼寧表示，「它的體積很輕巧，還有靜音功能，如果晚上怕吵像小朋友睡覺，睡眠品質不好的其實用這台就很適合，還有就是清潔部分非常簡單，抽拉式前置濾網設計，也是我覺得Coway很貼心地方，加上CP值很高萬元以下，所以入手的人也滿多的。」

▲▼Coway,雙重防禦智能空氣清淨機,AP-1515G,Green HEPA濾網。（圖／記者姜國輝攝）

▲體積輕巧打破傳統設計抽取式前置濾網讓清潔更便利。（圖／記者姜國輝攝）

不僅擁有強大的空氣淨化力，安靜、輕巧的特性，也貼近使用者個別性需求，不妨趁雙11及百貨周年慶買一波，讓你待在家也能隨時享有好空氣。

產品資訊看更多： https://www.gewei-tw.com/shop

ET快訊
蘇貞昌震怒！　立院嗆藍委：你媽媽質詢都沒像你這樣
1根菸燒掉39億！家樂福物流廠大火　23歲男認錯下場曝
快訊／為梨泰院案負責？龍山警署「高層警官」陳屍住處
王家梁「一周五次」勇猛開機！　大婚許維恩洞房嗨喊：又來
快訊／魔獸練完出來了！　飛吻燦笑：要變更棒必須比太陽早起
妹子訂外送「發票中9700」　點開信箱哭慘！網驚：現在才知
正妹劈腿遭報復！　蒙眼性侵強拍裸照
雙11網購注意！　「2超夯商品」加收43%稅金

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

新光三越首波週年慶10／6起六店齊發　「立即上手3攻略」重點馬上知！

高雄人哭了！入秋空品最差「霧霾吞掉大樓」　環保局出手了

換季過敏猛擤破皮好痛！告別紅鼻子：皮膚科醫生首選好物大公開

Coway綠淨力空氣清淨機　輕巧淨化、細菌病毒一網打盡

滾動歌詞終於登場　蘋果更新Apple Music網頁測試版

16款iPhone殘值縮水　蘋果最新舊換新價格出爐

LINE「沒出現1符號」代表被封鎖！神人實測：新增相簿會GG

電視也能租！月付499元　享受55吋大智慧電視

快更新！蘋果發布iOS 16.1.1　修復部分常見錯誤

舊版正式退休！Google宣布本月起Gmail強制轉換新介面

《粉紅謊言》多溫「美到希澈罵髒話」　「可以叫你哥哥嗎」他瘋了：歐巴在這！

愛雅甜誇老公「像SJ始源」：很帥♥　曝他暖安慰：妳在我面前不用演..秒淚崩

孫耀威一抬頭「滿面皺紋」網嚇壞　驚喊「忘記開美顏！」一鍵變臉

滑輪天堂在哥倫比亞！　專屬公路「夜景美翻」

山羊初見小主人超興奮！　雙腿站立推嬰兒車當保母

無良公關造謠跟拍翻車　徐巧芯揭：是民進黨員

兒子睜大萌眼不睡覺！　原民爸跳唱族語歌催眠

黃子韜帶貨爆走「只因可愛杯子沒貨」　突Cue媽媽「買8萬單紙巾」超失控XD

對店員姐姐狂撒嬌燦笑❤　熱情阿金每天報到買早餐

年獲利170億...擁4部豪車！　全台最大網路賭博J董遭逮

Coway綠淨力空氣清淨機　輕巧淨化、細菌病毒一網打盡

滾動歌詞終於登場　蘋果更新Apple Music網頁測試版

16款iPhone殘值縮水　蘋果最新舊換新價格出爐

LINE「沒出現1符號」代表被封鎖！神人實測：新增相簿會GG

電視也能租！月付499元　享受55吋大智慧電視

快更新！蘋果發布iOS 16.1.1　修復部分常見錯誤

舊版正式退休！Google宣布本月起Gmail強制轉換新介面

完美相容PS5！　威剛推出LEGEND 960 MAX PCIe 4.0創作者固態硬碟

空腹等開刀8天！77歲老婦骨折「醫院沒人理」　病房活活餓死

泰男師賣「制服色情片」一年海撈百萬　女學生見偷拍畫面崩潰報警

獨／里長兒無照開大貨車闖禍　她挨撞破頭濺血控：找議長關說

安雅泰勒喬伊白到發光！　大膽藍皮革裝、蕾絲禮服化身洋娃娃

下周國內油價預估出爐　汽柴油零售價均有望調降

雙冠王安佑鎮暴力不符精神　韓職投手最高榮譽頒給金廣鉉

男童「飆卡丁車」衝入車陣！淡定「緊貼大卡車」嚇壞老司機

就為「兩字」槓起來！　蘇貞昌問候藍委：你媽媽質詢都沒像這樣

LIVE／免費快篩擴大發放　指揮中心最新說明

馬力波守軍遭俄判死！幸運逃生2月竟「重返烏克蘭」：戰爭需被揭露

3C家電熱門新聞

LINE「沒出現1符號」代表被封鎖！

16款iPhone殘值縮水　蘋果最新舊換新價格出爐

LINE吃太胖「手機瘦身大絕曝光」100GB→20GB

蘋果規劃新版本更新　估改善Wi-Fi斷連問題

快更新！蘋果發布iOS 16.1.1　修復部分常見錯誤

剛上市就降價！iPhone 14這款機型成10月手機降價王

舊版正式退休！Google宣布本月起Gmail強制轉換新介面

iPhone 14 Pro再現災情！爆充飽電無徵兆死機

電視也能租！月付499元　享受55吋大智慧電視

雙11優惠出爐！　iPhone 14降價一成、手機配件買一送一

Coway積木機　細菌病毒一網打盡

滾動歌詞終於登場　蘋果更新Apple Music網頁測試版

iPhone摺疊機長這樣！廠商拆解原廠零件做一支

iPhone越用越耗電？她曝這裡正吃掉網速和電量

更多熱門

相關新聞

空氣清淨機用3年「沒效果」　她拆開一看秒道歉

空氣清淨機用3年「沒效果」　她拆開一看秒道歉

不少人為了防空污、抗過敏，會在家裡放一台空氣清淨機。但一名女網友表示，家裡的空氣清淨機用了3年，一直都覺得沒什麼效果，還以為已經壞了，結果近來拆開檢查，才驚覺自己冤枉了那台機器，「有問題的是我」。不少網友看到後都笑翻，但也釣出不少過來人。

郭雪芙自創「保養SOP」維持美肌

郭雪芙自創「保養SOP」維持美肌

私藏抗敏妙招　溫差、濕度超標也不怕！

私藏抗敏妙招　溫差、濕度超標也不怕！

高雄人哭了！入秋空品最差「濃重霧霾吞大樓」

高雄人哭了！入秋空品最差「濃重霧霾吞大樓」

「入秋最糟的1天！」高雄人狂被清淨機吵醒

「入秋最糟的1天！」高雄人狂被清淨機吵醒

關鍵字：

Coway空氣清淨機空汙積木機過敏病毒新冠

讀者迴響

熱門新聞

今天111／11／11大財天降　「3生肖」翻身做有錢人

競總遭轟30槍驚險逃死！警急送女候選人2防彈衣

韓正妹來台「賭博玩上癮」　台灣人替解圍！

LINE「沒出現1符號」代表被封鎖！

獨／警紀連爆　數位版「百官行述」百人入鏡

國軍超正女士官下海了　長相價碼全曝光

夫妻買房剛談價！婆婆突夢「鋼筋穿喉」阻止

她穿婚紗嘿咻小王　新郎追八卦驚覺綠了

網紅媽幫3歲女兒辦生日趴！心碎邀27人卻沒人來

警察毒窟救出女嬰　今親自為她戴警徽

魔獸加盟T1傷PLG？黑人吐心聲

外送員日跑94單！5年後超勵志

許維恩1111大婚！王家梁彩排感動大哭

即／魔獸加盟T1桃園雲豹　首次練球畫面曝光

科技公司破產賣樓　抖音第一網紅砸4.6億買下

更多

最夯影音

更多
《粉紅謊言》多溫「美到希澈罵髒話」　「可以叫你哥哥嗎」他瘋了：歐巴在這！

《粉紅謊言》多溫「美到希澈罵髒話」　「可以叫你哥哥嗎」他瘋了：歐巴在這！
愛雅甜誇老公「像SJ始源」：很帥♥　曝他暖安慰：妳在我面前不用演..秒淚崩

愛雅甜誇老公「像SJ始源」：很帥♥　曝他暖安慰：妳在我面前不用演..秒淚崩

孫耀威一抬頭「滿面皺紋」網嚇壞　驚喊「忘記開美顏！」一鍵變臉

孫耀威一抬頭「滿面皺紋」網嚇壞　驚喊「忘記開美顏！」一鍵變臉

滑輪天堂在哥倫比亞！　專屬公路「夜景美翻」

滑輪天堂在哥倫比亞！　專屬公路「夜景美翻」

山羊初見小主人超興奮！　雙腿站立推嬰兒車當保母

山羊初見小主人超興奮！　雙腿站立推嬰兒車當保母

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面