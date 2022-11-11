Coway綠淨力空氣清淨機　輕巧淨化、細菌病毒一網打盡

▲冬天是塵蟎引起過敏、氣喘的高發季節，再加上PM2.5的空氣汙染，Coway綠淨力玩美雙禦空氣清淨機 AP-1019C三階過濾，有效為家中空氣品質把關。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者 邱筱茜／採訪報導

季節轉換之際天氣變化大，造成塵蟎和黴菌大量增生，誘發過敏問題，秋冬更是流感盛行的時節，一不小心就會著涼感冒，加上空氣品質日益惡化，Coway綠淨力玩美雙禦空氣清淨機，能有效過濾細菌病毒及致敏因子，讓居家環境重拾清新空氣。

民眾表示，「本身屬於過敏體質，對於周遭環境比較滿敏感，包括換季的時候都會瘋狂流眼淚或是打噴嚏，希望能夠找到一台符合自己需求的空氣清淨機，再加上自己是租屋族，其實在預算上滿有限的，最主要需求就是小巧且實惠。」

▲季節轉換之際，過敏體質的民眾，狂打噴嚏、鼻水流不停。（圖／記者姜國輝攝）

除了過敏困擾大多數的民眾，讓家中有小孩的家長更擔心的是肉眼看不見的危險因子，家長表示，「最近剛解封，家裡的小朋友在幼稚園，最近也有一些朋友有流感的症狀，會比較擔心說我們是不是在外面，或是小孩子回來也會帶一些髒污回家，再加上我們家的小孩在家裡面滿常打噴嚏，想說會不會是看不到的床單或是衣服上面塵蟎，還是家裡面狗毛，讓他有這些過敏的症狀，想來這邊看一下就是這些空氣清淨機，比較一下它的功能，希望能有過濾這些危險因子的機型。」

透過空氣清淨機過濾多種過敏原、細菌，外型小巧被稱作積木機的Coway綠淨力玩美雙禦空氣清淨機AP-1019C，獨家Green HEPA層層淨化空氣中可能暗藏的健康危險因子。

▲▼Coway綠淨力玩美雙禦空氣清淨機AP-1019C，獨家Green HEPA濾網有效過濾環境中不友善的危險因子。（圖／記者姜國輝攝）

Coway品牌經理劉霈瑄表示，「我們使用到HEPA等級13的濾網，也就是說，在最難過濾的PM0.3的細懸浮微粒上面，都可以有效過濾達99.97%以上，Coway HEPA除了是等級13之外，還用到了獨家專利的綠色抗病毒塗層，我們稱它是Green HEPA，也是我們一直在主打的綠淨力，經過長庚大學新興病毒感染研究中心測試證實，可以有效過濾AB型流感及229E冠狀病毒。」

類家具概念設計，提升空間美感與質感，達到小坪數高淨化效能，銷售人員高曼寧表示，「它的體積很輕巧，還有靜音功能，如果晚上怕吵像小朋友睡覺，睡眠品質不好的其實用這台就很適合，還有就是清潔部分非常簡單，抽拉式前置濾網設計，也是我覺得Coway很貼心地方，加上CP值很高萬元以下，所以入手的人也滿多的。」

▲體積輕巧打破傳統設計抽取式前置濾網讓清潔更便利。（圖／記者姜國輝攝）

不僅擁有強大的空氣淨化力，安靜、輕巧的特性，也貼近使用者個別性需求，不妨趁雙11及百貨周年慶買一波，讓你待在家也能隨時享有好空氣。

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