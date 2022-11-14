大清早鳴高頻喇叭！高雄宮廟遶境惹民怨　市府狂開50張罰單

▲高雄宮廟遶境惹民怨。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市新興區一家宮廟慶祝建廟60周年，昨(13日)舉辦遶境，沿途鳴放高音頻喇叭、燃放鞭炮，還撒了滿地金紙，讓住戶超崩潰，怒向環保局檢舉，直呼「陋習可以改掉嗎」。警方、環保局統計，針對該宮廟違規行為，共計開出50張罰單。

有民眾拍下，13日清晨7點多，前金區一家宮廟舉辦遶境活動，隊伍經過整排住宅區，沒有降低音量，反而持續鳴放高音頻喇叭，且尖銳聲音相當刺耳，乍聽之下，還以為是防空警報。另外，也有民眾拍到，遶境隊伍晚間在馬路上灑金紙、燃放鞭炮。

網友崩潰發文表示，「六合一路從早上6:30吵到現在，假日都不能休息，真的是精神消耗，這種陋習可以改掉嗎」。貼文一出立即吸引許多網友回應。

▲遶境隊伍大清早就開始鳴放高頻喇叭。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

附近住戶表示：「我也覺得很扯..就已經五點才睡了 聽到咚咚猜以為8.9點了 看手錶才6:30？？？？」、「吵就算了，製造的垃圾也不收走」。不過也有網友表示，喜歡廟會的活動，很多陣頭很熱鬧。

有住戶不堪其擾，怒向環保局檢舉，環保局指出，稽查人員跟監發現，當日晚間在新興、前金、鹽埕等區內有燃放鞭炮產生大量粒狀污染物，行為已違反空氣污染防制法，分別裁罰新台幣1200至10萬元，計裁罰3次。

另外，鞭炮屑未立即清理情事，行為已違反廢棄物清理法相關規定，可處以新台幣1200至6000元罰鍰，計裁罰8次。廟會鳴放喇叭產生噪音部分，環保局依噪音管制法相關規定辦理舉發，後續裁罰新台幣3000元至3萬元。

轄區警方表示，13日執行由警察局受理申請核准跨轄廟會活動勤務，該活動事先依法申請核准，過程未發生事故糾紛或具體妨害安寧情事。經了解，執行該廟會遶境活動期間，同仁發現並製單告發參加活動人員、騎乘機車未戴安全帽等交通違規計38件。