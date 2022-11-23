倒數3天！國民黨「五萬監票志工結訓」　盼綠別以不法手段影響選舉

▲國民黨組織發展委員會許宇甄。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

距離九合一選舉還有3天，中國國民黨自10月6日公布「1126 全民監票」志工招募後，全國各地報名反應熱烈，截至上週日已招募到5萬3千383名監票志工，遠超預期目標153%。國民黨組織發展委員會許宇甄主任委員認為，監票志工的報名反應熱烈，一方面代表全國民眾皆對執政黨的奧步感到憤怒，更象徵國人與國民黨共同守護台灣民主的決心堅若磐石。

許宇甄表示，近1個半月來，組發會的「1126 全民監票電話服務專線」每天都有非常多民眾打電話報名，或向國民黨表達對這次選舉投開票疑慮與憂心。許宇甄認為，這代表「還給人民一個公正公平公開的選舉結果已是不可逆的全民共識」。

許宇甄指出，國民黨全國各地方黨部在收到報名的同時，也在一個月內、密集分批辦理超過兩百場監票志工講習，各講習場次都收到志工的高度正面評價。

許宇甄強調，國民黨監票志工絕對會在1126投開票時善盡監察責任，並會嚴格督察有無可疑或異常作為，確認投開票過程之公正。國民黨也將在選舉當日，在中央黨部及各縣市黨部成立危機處理小組，用最快的速度處理投開票產生任何爭議。

許宇甄表示，國民黨要用最嚴肅的態度警告民進黨，千萬不要輕忽人民的力量，千萬不要有僥倖心態、企圖以不法手段影響選舉結果。國民黨鼓勵所有關心這次選舉但未加入監票志工行列的民眾，在1126至各投開票所與監票志工站在一起，大家一起催票、固票、投票、監票！用人民的力量共同監督見證，找回中華民國公平公正公開的選舉。

▲國民黨五萬監票志工結訓。（圖／國民黨提供）