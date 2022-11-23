藍營醞釀棄林保高？　他酸朱立倫「懂操盤」：挖藍牆角比挖布丁容易

▲國民黨新竹市長候選人林耕仁慘被挖牆角 。（圖／左，國民黨提供／右，翻攝自余邦彥臉書）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨新竹市長候選人林耕仁的後援會總會長余邦彥陣前倒戈，上周六帶隊出席民眾黨候選人高虹安的造勢場，更直言林耕仁誤成綠營打手，所以要支持能打敗民進黨的人。對此，民進黨立委林俊憲22日感嘆，柯文哲看準朱主席領導的國民黨一盤散沙，挖走藍營的支持基礎也不見任何反抗，「跟挖布丁一樣輕鬆，操盤到黨內四分五裂，朱主席真有你的。」

對於副議長帶頭跳船直接切割黨籍候選人林耕仁，林俊憲感嘆，朱立倫作為黨主席只是淡淡的說了一句「下架民進黨」，似乎也莫可奈何了？操盤到黨內四分五裂，「朱主席真有你的。」

林俊憲表示，早在2020年大選結束後，國民黨就該意識到他們往後最大的對手不再是民進黨，因為執政黨只能有一個，就算拉下了民進黨，但藍白又該誰來執政呢？這個問題如果沒有先定位清楚，沒有釐清在野兩大黨的合作競爭界線，便很容易淪為對方的抬轎者，「現在看起來，朱主席已經在幫忙抬柯主席的轎子了。」

林俊憲分析，柯文哲就是看準了這一點，看準朱主席領導的國民黨一盤散沙，連自己黨內都無法整合。相較綠營的團結，挖走藍營的支持基礎也不見國民黨有任何反擊，「簡直跟挖布丁一樣輕鬆，於是柯主席多次搖擺立場測試之後終於確立搶藍票的路線，也確實奏效了。」

林俊憲指出，新竹的藍營地方要角被連根拔起，更嚴重的是，問題不會週六選完就結束，反而只是一次事前試驗。緊接著總統大選，柯文哲早已表態絕不會缺席，屆時朱立倫難道也要秉持一樣的態度，「能拉下民進黨就支持嗎？那乾脆別推候選人，解散國民黨再一起加入民眾黨，不是更有可能達成你的目標嗎？」

林俊憲感嘆，雖然這是藍白之間的矛盾，但看著昔日的老對手淪落至此，心中多少還是有些感慨，所以還是勸勸朱主席，問題不會週六一過就自己解決，反而會在週六後更難以收拾，「趕快想想辦法吧！一個號稱百年老字號的被成立三年的新公司打趴，以後歷史可是會記在你頭上的！」

▼立委林俊憲譏朱立倫操盤操到藍營四分五裂。（資料照／記者屠惠剛攝）