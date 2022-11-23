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音檔曝光！高虹安辦公室爆性平事件　女主管笑要受害者離職

▲高虹安。（圖／競辦提供）

▲高虹安。（圖／競辦提供）

記者詹宜庭／台北報導

網紅「四叉貓」劉宇21日晚間爆料民眾黨新竹市長候選人高虹安辦公室發生「不止一次」性平事件。然而，一波未平一波又起，四叉貓今日在臉書加碼公布，高虹安辦公室女主管與受害助理談話的錄音檔，該名女主管表示，因為助理職位較低，如果事情鬧大，離開一定是下面的人，不是辦公室主任離開。而談話中該名女主管一度笑了出來，不禁讓網友們憤怒道，「為什麼笑得出來？真的很不要臉。」

網紅「四叉貓」劉宇21日晚間與高虹安三位前助理一起喝酒後，連夜爆料高虹安立委辦公室的「小故事」，其中提到，高虹安辦公室發生「不止一次」性平事件，但高虹安卻用黨團名義辦理性平講座，而其理由是「避免發生林奕華辦公室事件」。

四叉貓23日於臉書加碼爆料，高虹安辦公室發生性平事件後，「老闆」找了權限在辦公室主任之下的女主管去約談受害者助理，女主管表示受害者助理因為職位比較低，所以事情鬧大就是助理必須離職。

該則貼文中更附上女主管與助理的談話錄音檔，女主管表示，「我一定會跟委員建議就是，一定要有一個人離開，那如果就我自己的行政判斷，那我覺得要離開一定是下面的人，不會是辦公室主任。今天如果是我跟辦公室主任有問題，我就應該是我離開，不是辦公室主任離開（笑），我是認...這是現實面的考量，這沒辦法。」

錄音檔曝光後立馬湧入六千多名網友按讚，有網友留言表示，「妳若真當上市長，就是市民不幸的開始」、「聽到都滾起來」、「所以才說權勢性騷擾真的很噁啊！連女生都幫著說話！太怒了」、「自以為是的語氣，真是讓人憤怒又噁心」、「人微言輕就對了？欺負人到這種地步，真的要逼人去死！」、「為什麼笑得出來？真的很不要臉。」、「笑屁笑，這有什麼好笑出來的」。

針對四叉貓爆料國會辦公室性平事件，高虹安則回應，所有不實言論都已經委請律師蒐證，不排除後續有法律行動，對於這樣持續騷擾式霸凌抹黑感到非常厭倦，也覺得這樣的秀下限方式確實可能造成反感。

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