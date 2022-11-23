排球動傷害改練拳擊　內埔農工徐澔苦練「打」出金牌

▲▼111年全國總統盃拳擊錦標賽，內埔農工2金2銀2銅共6面獎牌 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

111年全國總統盃拳擊錦標賽，屏東縣內埔農工8位參賽選手共計摘得包含2金2銀2銅在內的6面獎牌，並獲高男組團體第5名，消息傳來，全校師生都振奮不已。

▲▼徐澔勇奪高男組92公斤級金牌 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

參賽成績：高男組92公斤及徐澔(金牌)、80公斤及郭重亨(銀牌)、67公斤及張晉恩(銀牌)、71公斤及蔡孟昕(銅牌)、63.5公斤級康孝陽(銅牌)，高女組70公斤級田少萱(金牌)。

指導教練傅志群及李勝華表示，這十多年來因為少子化影響，不僅選手人數從全隊30多人，下滑至目前不到15人，參賽成績也一直上不來，雖然偶有佳作，但比起全盛時期，還是差了一大截。這次總統盃獲得這麼亮眼的成績，為低迷已久的士氣打了一劑強心針，尤其高男92公斤級徐澔摘得的這面金牌，內農更是等了8年，才又有男子金牌產生，讓我們對於這批選手未來發展充滿信心。

獲得金牌的徐澔同學說，就讀國中之前是練排球的，因為運動傷害加上對拳擊運動也有興趣，在爸爸的鼓勵下，高中選擇內農體育班拳擊隊就讀。練拳擊真的很辛苦，尤其我是高中才開始練，所以我必須更加努力才能跟上其他人，所以我假日也都不休息，繼續到學長的拳館接受訓練，皇天不負苦心人，終於在這次總統盃贏得金牌，這面金牌讓我更加堅定未來的拳擊之路，也對自己更有自信，謝謝老師和學長一直以來的教導和照顧。

內埔農工校長張世波指出，拳擊隊這次參賽的8位同學，分別來自8所不同的國中，而且有4位來自臺中與臺南。而摘得金牌的徐澔、田少萱，銀牌的郭重亨，以及銅牌的康孝陽，國中時期分別是排球、橄欖球和田徑等項目運動員，是到了內農才開始練拳擊。這代表學校老師、教練非常用心指導來自全國各地來內農就讀體育班的孩子，只要來到內農就是自己的學生，一定用心指導和照顧，而且師長的專業度絕對足夠，這才能讓學生在短短一年內從素人變成拳王，歡迎全國國中優秀選手加入內農體育班大家庭，相信內農體育班是您們的最佳選擇。