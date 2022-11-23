　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

夜市黑心氣球攤用這招話術　小情侶被收5200元！釣出一票受害者

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

▲台南夜市氣球攤遭控話術騙錢。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

記者崔子柔／綜合報導

夜市常見打氣球換娃娃的遊戲攤，一名女子近日到訪台南某夜市，指控氣球攤主「話術騙錢」，最後被要求付5200元，讓她不滿發文抱怨，才發現不少人都有類似經驗。

該名女子昨（21）日在臉書社團「爆料公社」發文表示，她20日和男友一起到該氣球攤位玩遊戲，攤主一直說「再給你一次機會中一個就有大隻娃娃」並遞上標靶，讓他們誤以為是店家招待一次機會，結果每次都被算錢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該女提到，他們一開始就說要先結帳，但店家說不用急著給，結果卻被話術坑錢，最後被要求付5200元，在他們反應不合理後，攤主則說不然打折算2600元，「店家還會問你哪裡人，真的外地的被當盤仔，真的是越想越奇怪夜市還會有給你轉帳的牌子」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

▲女子發文指控。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

文章曝光後，不少網友留言表示，「氣球鑲金的嗎」、「5200在一般的射氣球攤位，可以射到手臂脫臼了吧」、「他們說自己有裝攝影機，但是出事情都說攝影機壞掉」，也有人建議，「不管哪一個類型的攤位，只要消費方式沒講清楚的一律不碰」、「一定要問清楚後再玩，不然真的被當冤大頭」。

事實上，在當地臉書社團「我是台南人」先前就有不少貼文指控類似事件，今年5月有一名男子表示，「一開始要先給錢的時候他都不收，當下沒看到價目表，結果射完他才說1局200總共1800，價目表很小就像憑空變出來一樣」，2020年也有一名男子發文說，「真的不要去那間，用一堆話術騙錢」，射到娃娃後才說要加錢，讓他氣得連娃娃都沒拿就走人。

▼該攤位先前就被發文抱怨。（圖／翻攝自Facebook／台南人）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

►爽玩韓國5天12900元！體驗滑雪、愛寶樂園通通有

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
汪小菲消失1天發聲了！一句話死咬小S　網見發文地點酸爆
夜市黑心氣球攤用這招話術　小情侶被收5200元！釣出一票受害
好市多換卡懶人包！　10大注意事項一次看懂
直擊王力宏消失1年現蹤聚會！　富邦蔡家揪黑人范范、林志玲夫妻
大S不忍了！　臉書「強硬1句話」警告汪小菲
S媽動怒！　「為什麼瘋子罵人理所當然」
獨／糗了！石斑魚供應量不足　「班班吃石斑」恐喊卡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

石斑魚存量不夠「班班吃石斑」喊卡？　陳吉仲：會盡全力調度

蔣萬安批「搶做大法官」　薛瑞元反嗆不懂法學ABC：懷疑他學位怎麼來？

媽帶娃偷食物淚求別報警　暖男秒幫付清「只擔心1事」

夜市黑心氣球攤用這招話術　小情侶被收5200元！釣出一票受害者

獨／糗了！石斑魚供應量不足 「班班吃石斑」恐喊卡

女大生住校卻淪「八大小姐」還被打！　真理大學回應了

監視器變吃播！　北宜猴子狂嗑香蕉大餐全被錄

冬天來了！首波冷氣團恐報到　估台北13℃↓

今晨規模3.5地震　最大震度3級

為何大S能火速扣汪小菲資產？　律師點原因「一看就懂」

頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光

台64重機恐怖追撞！路燈「詭異閃滅」3秒後騎士殞命　網友超毛

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

台64紅牌重機恐怖追撞　路燈突滅3秒後騎士殞命

大S經紀人發聲！淚揭汪小菲罪狀　葛斯齊向張蘭開戰「年底前揭真相」

張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」

魔獸現身聚會...李晶晶貼心幫夾菜！　「摟賈永婕燦笑」她笑喊：可以橫著走了

韋汝爆小黃瓜案..王思佳親發聲　酸：有人為通告說謊還道歉

石斑魚存量不夠「班班吃石斑」喊卡？　陳吉仲：會盡全力調度

蔣萬安批「搶做大法官」　薛瑞元反嗆不懂法學ABC：懷疑他學位怎麼來？

媽帶娃偷食物淚求別報警　暖男秒幫付清「只擔心1事」

夜市黑心氣球攤用這招話術　小情侶被收5200元！釣出一票受害者

獨／糗了！石斑魚供應量不足 「班班吃石斑」恐喊卡

女大生住校卻淪「八大小姐」還被打！　真理大學回應了

監視器變吃播！　北宜猴子狂嗑香蕉大餐全被錄

冬天來了！首波冷氣團恐報到　估台北13℃↓

今晨規模3.5地震　最大震度3級

為何大S能火速扣汪小菲資產？　律師點原因「一看就懂」

超威！紅雀普神、太空人韋蘭德奪東山再起獎　顯赫資歷添輝煌

濃郁奶香內餡傾流而下！點8號新菜單也有露奶華　草莓口味更吸晴

更生保護節慶祝大會《甦活人生》報蔡清祥盼各界群策群力

藍營醞釀棄林保高？　他酸朱立倫「懂操盤」：挖藍牆角比挖布丁容易

汪小菲消失1天發聲了！1句話死咬小S　網見發文地點酸爆：不拿床墊了？

郭台銘「能得到BNT信任是台灣的驕傲」　見證睿田生技簽署抗癌備忘錄

陳時中社群被大量「假帳號」入侵　她曝3目的：再現2018年認知作戰

母才過世5小時！她衝農會領光26萬存款　家人怒告結果出爐

保護iPhone資訊安全！科技專家曝「三大設定」

台南北區停四立體停車場年底開工　停車結合公共設施提升生活品質

哈士奇尊嚴盡失　被小狗當坐墊無奈眼神死

生活熱門新聞

冬天來了！首波冷氣團恐報到　估台北13℃↓

「魔獸大鵰」獲認證　賈永婕驚喊1句話

妻被媽掌摑！他秒離婚嗆1句　全場卻驚：霸氣

可以嫁了！「最顧家疼老婆」星座男Top4

全台連下3天　強冷空氣報到時間曝

脫胎換骨！分手後更有魅力TOP3星座

為何大S能火速扣汪小菲資產？　律師點原因「一看就懂」

館長轟汪小菲「丟臉」　遭譙干你什麼事氣炸反擊

獨／育達回來了！兩年內「二度更改校名」　只為了「這個原因」

丈夫脫褲「蹭幾下就出來」！婆婆怪她不會生

公司要求自備筆電　過來人曝現實

國道驚見日本車牌　內行人曝真相

專櫃品牌爆倒閉　消費者：剛買3千

LINE免費貼圖來了！10款限時一鍵下載

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

張蘭怒控大小S天天吸毒！「讓法庭拉她們去驗血」

即／北市信義區傳墜樓　男摔人行道身亡

冬天來了！首波冷氣團恐報到　估台北13℃↓

重機男追撞計程車慘死　父要求運將道歉

真理女大生住校竟淪「八大小姐」　慘遭毆打才曝光

節儉女15年存逾500萬！領錢卻被告知餘額為0

阿根廷爆冷敗給沙國　他500萬秒飛了

鳳梨崩潰嗆梅西！PO螢幕碎裂照：腦中全是人生跑馬燈

日海灘無名屍竟是台灣人　1根釘子讓祂回家

「魔獸大鵰」獲認證　賈永婕驚喊1句話

同事包包掉出1物　OL聽完原因秒暈船

妻被媽掌摑！他秒離婚嗆1句　全場卻驚：霸氣

可以嫁了！「最顧家疼老婆」星座男Top4

大S動怒了！臉書「1句話」警告汪小菲

他吃「1超猛食物」三高、體重跟著降！醫讚：食品界阿斯匹靈

更多

最夯影音

更多
頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲
妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光

張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光

台64重機恐怖追撞！路燈「詭異閃滅」3秒後騎士殞命　網友超毛

台64重機恐怖追撞！路燈「詭異閃滅」3秒後騎士殞命　網友超毛

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面