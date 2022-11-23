夜市黑心氣球攤用這招話術　小情侶被收5200元！釣出一票受害者

▲台南夜市氣球攤遭控話術騙錢。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）



記者崔子柔／綜合報導

夜市常見打氣球換娃娃的遊戲攤，一名女子近日到訪台南某夜市，指控氣球攤主「話術騙錢」，最後被要求付5200元，讓她不滿發文抱怨，才發現不少人都有類似經驗。

該名女子昨（21）日在臉書社團「爆料公社」發文表示，她20日和男友一起到該氣球攤位玩遊戲，攤主一直說「再給你一次機會中一個就有大隻娃娃」並遞上標靶，讓他們誤以為是店家招待一次機會，結果每次都被算錢。

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該女提到，他們一開始就說要先結帳，但店家說不用急著給，結果卻被話術坑錢，最後被要求付5200元，在他們反應不合理後，攤主則說不然打折算2600元，「店家還會問你哪裡人，真的外地的被當盤仔，真的是越想越奇怪夜市還會有給你轉帳的牌子」。

▲女子發文指控。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）



文章曝光後，不少網友留言表示，「氣球鑲金的嗎」、「5200在一般的射氣球攤位，可以射到手臂脫臼了吧」、「他們說自己有裝攝影機，但是出事情都說攝影機壞掉」，也有人建議，「不管哪一個類型的攤位，只要消費方式沒講清楚的一律不碰」、「一定要問清楚後再玩，不然真的被當冤大頭」。

事實上，在當地臉書社團「我是台南人」先前就有不少貼文指控類似事件，今年5月有一名男子表示，「一開始要先給錢的時候他都不收，當下沒看到價目表，結果射完他才說1局200總共1800，價目表很小就像憑空變出來一樣」，2020年也有一名男子發文說，「真的不要去那間，用一堆話術騙錢」，射到娃娃後才說要加錢，讓他氣得連娃娃都沒拿就走人。

▼該攤位先前就被發文抱怨。（圖／翻攝自Facebook／台南人）

