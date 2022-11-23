西松國小蓋活動中心預算22億元　鄉民熱議：台北大秘寶？

記者黃翊婷／綜合報導

九合一大選進入最後倒數階段，民眾黨新竹市長候選人高虹安曾喊話要揪出「新竹大秘寶」，揭發公共工程的真相。不過，近日有網友在PTT發文掀起討論，台北市西松國小蓋活動中心預算金額竟然高達22億元，「這裡面有大秘寶嗎？」

▲西松國小要蓋活動中心，預算金額卻引起網友熱議。（圖／翻攝自PTT）

針對新竹市公共工程問題，高虹安曾表示，新竹棒球場預算從3.5億元追加到12億元，但到現在開幕賽都停賽將近4個月，仍無法重新啟用，而關埔國小蓋了6年，預算從2.2億元追加到13億元，校舍卻減半，沒有操場、沒有體育館，難怪有些市民朋友會說，這段時間她被打得如此悽慘不是沒有原因，「會不會新竹市其實有所謂的『大秘寶』，很怕政黨輪替後，會有人看到工程多次流標的真相，希望新竹市政府能勇敢面對」。

▲預算金額高達22億元。（圖／翻攝自政府電子採購網）

不過，22日有網友在PTT以「西松國小蓋活動中心要花22億元」為題，發文進行討論，內文提到，台北市政府工務局建工程處在今年11月18日公開招標，西松國小活動中心的工程預算竟然高達22億元，「在台北市1年預算1700億元的情形下，竟然要花22億元，這有沒有浪費？算不算貪汙啊？」

其他網友也紛紛留言表示，「這學校有比較大嗎」、「這裡面有大秘寶嗎」、「2億元能蓋好還要22億元」、「22億元都能蓋棒球場了」、「台北的秘寶比較大」；但也有另一派網友抱持觀望態度，認為文章只是在帶風向罷了。

而對於網友們的質疑，目前仍未獲得相關單位回應。

▼西松國小。（圖／翻攝自Google地圖）