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獨／糗了！石斑魚供應量不足 「班班吃石斑」恐喊卡

▲▼新北市長侯友宜12/9視察轄下板橋國小，針對學校營養午餐所採用的豬肉作萊劑檢測，並要求校方一定要落實檢測工作，不能讓萊豬進入校園。（圖／記者湯興漢攝）

▲「班班吃石斑」上菜一個月，就傳出因供貨不及，營養午餐可能暫停供應。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊惠琪／台北報導

因應中國對台灣石斑魚發出禁令，為搶救石斑魚產銷，農委會與教育部合作啟動「班班吃石斑」計畫，讓學生在這學期的營養午餐可吃到4次石斑魚，從上月21日起陸續在各縣市上菜，但才剛上路一個月，現在傳出因為石斑魚供貨量不足，緊急喊卡，各縣市教育局只能自己看著辦。

為搶救石斑魚產銷，農委會砸六億元經費向漁民購買石斑，要讓學生在這學期的營養午餐可以吃到4次石斑魚，每月1次，漁業署先前也再三保證，國內石斑魚產量無虞，絕對可以供應全國約180萬名學生的營養午餐。不過，才上路一個月，仍有部分縣市學校還沒吃到，而已經吃過第一餐的學校，還不知道下一餐何時上菜。

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昨（22日）傳出有縣市教育局、團膳業者陸續接到通知，包括中華民國全國漁會、高雄市興達港區漁會等石斑魚供應商，目前存量不足，這周存量出完後，下周恐怕暫時無法供應，因而通知縣市教育局緊急應變。漁會人員坦言產能不足，本周會優先以還沒吃過第一餐的學校出貨，預估要三周後，供應才會慢慢回穩。

但有學校抱怨，原本已經排定11月吃2次、12月吃2次，營養午餐菜單都排好了，現在突然通知無法供貨，只能緊急調整菜色，「難不成要自己下海抓魚」。

有團膳業者私下表示，雖然「班班吃石斑」政策從6月就開始推動，但政策醞釀很久，直到10月上旬才完成招標作業，相關的採買加工作業才開始進行，而石斑魚加工過程繁瑣，必須經過三清（去鱗、去鰓、去內臟）處理，且必須是無刺的清肉，才會導致加工速度趕不上出貨進度。

對此，農委會漁業署回應，目前供應學校午餐所需的石斑魚食材，由各縣市政府透過「冷凍加工石斑魚共同供應契約」下訂採購，從10月起各縣市陸續食用後，因廣受學校及學童好評，導致同一時間大量下訂，目前已輔導供應商儘速調配補齊貨源及加大產能生產，另協調各縣市政府採分區下單及分批供貨，才能讓食材供應順暢。

【延伸閱讀】石斑魚存量不夠「班班吃石斑」喊卡？　陳吉仲：會盡全力調度

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