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「班班吃石斑」還不夠！高雄飯店助攻龍虎斑　榨乾全身精華出好料

▲▼高雄星級飯店助攻龍虎斑，榨乾全身精華出好料。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄星級飯店助攻龍虎斑，榨乾全身精華出好料。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

因應中國大陸對台灣石斑魚發出禁令，為搶救石斑魚產銷，政府砸6億元，由農委會與教育部執行「班班吃石斑」計畫。現在也有高雄飯店要助攻龍虎斑，開拓新通路，將龍虎斑身上每個精華都運用得淋漓盡致，鼓勵民眾多多支持國產魚。

為響應高雄好東西，推廣高雄市海洋局扶植的高雄優質龍虎斑，高雄翰品酒店總經理林俊宇與海洋局副局長黃登福今(14日)同台聯手行銷高雄的龍虎斑，由飯店餐飲團隊研發出龍虎斑滴魚精、白味噌龍虎斑、龍虎斑XO醬等產品，鼓勵民眾多多食用國產魚。

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▲高雄翰品酒店總經理林俊宇。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄翰品酒店總經理林俊宇。（圖／記者許宥孺攝）

「就是要榨乾龍虎斑的精華！」高雄翰品酒店總經理林俊宇指出，龍虎斑全身上下都是好產品，完全不能放過，也因此，餐飲團隊相當珍惜漁民的養殖結晶，從魚頭、魚皮、魚肉、魚骨到胃囊都使用到。團隊透過萃取技術研發出「滴魚精」，這是精華中的精華；再來，魚肉部分炒過後香氣十足，可製成魚鬆、乾貨產品，不過團隊選擇製作頂級XO醬，凸顯龍虎斑的好。

▲▼高雄星級飯店助攻龍虎斑，榨乾全身精華出好料。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄市海洋局副局長黃登福。（圖／記者許宥孺攝）

海洋局副局長黃登福表示，龍虎斑一年產量約5000公噸，產值約9.6億元，他要感謝業者研發、行銷新產品，飯店透過先行處理，民眾買回家就可以直接料理或食用，「農曆過年前推出來，消費者可以依照喜好選擇，讓原本的國宴大菜變成家常料理」。

黃登福進一步指出，龍虎斑來自高雄林園石斑養殖重鎮，由魚社長龍虎石斑達人所飼養，肉質鮮美滑嫩，魚皮富含膠質。業者助攻龍虎斑，其實也是開拓新市場，尤其魚社長、翰品酒店都通過清真認證，未來中東地區、馬來西亞都是推廣目標。

▲高雄前峰國中啟動「班班吃石斑」計畫，學生大啖石斑魚。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄前峰國中啟動「班班吃石斑」計畫，學生大啖石斑魚。（資料圖／記者許宥孺翻攝）

至於中國大陸對台灣發出石斑魚禁令，目前高雄石斑魚是否滯銷？黃登福表示，目前仍有船班運進香港，另外，行政院推出「班班吃石斑」政策，總共有300多所學校參與，對紓解國內產銷部分，有相當大的幫助。

▼高雄星級飯店助攻龍虎斑，研發出龍虎斑滴魚精、白味噌龍虎斑、龍虎斑XO醬等產品。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼高雄星級飯店助攻龍虎斑，榨乾全身精華出好料。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄星級飯店助攻龍虎斑，研發出龍虎斑滴魚精、白味噌龍虎斑、龍虎斑XO醬等產品。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄星級飯店助攻龍虎斑，研發出龍虎斑滴魚精、白味噌龍虎斑、龍虎斑XO醬等產品。（圖／記者許宥孺攝）

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