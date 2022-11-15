　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣石斑魚在日本開賣！　矢板明夫曝現場照感動1.4萬人

記者黃翊婷／綜合報導

中國今年6月突然以台灣石斑魚檢驗出禁用藥物為由，禁止輸入，一度掀起熱議。日本資深媒體人矢板明夫昨日（14日）表示，台灣出口到日本的第一批石斑魚已經在上周末上市了，並被做成火鍋、生魚片、壽司販售。文章公開之後，吸引超過1.4名網友按讚，大家紛紛留言表達感謝之意，「好感動，把我們台灣的石斑（魚）變得那麼漂亮」。

台灣石斑魚在日本上市。（圖／翻攝自Facebook／矢板明夫俱樂部Yaita Akio）

▲台灣石斑魚在日本上市。（圖／翻攝自Facebook／矢板明夫俱樂部Yaita Akio，下同。）

矢板明夫在臉書PO文中提到，台灣出口到日本的第一批石斑魚已經在上周末上市，這件事情從今年6月開始接洽，歷經將近半年的努力，在雙方有關人士克服重重困難、付出巨大努力之後，終於成功向前邁出一大步，他身為持續追蹤這件事情的見證人之一，內心也感到十分激動和感慨，「在這裡，要向為促成此事默默努力的台日雙方人士，表示由衷的敬意。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

矢板明夫指出，中國今年6月突然宣布對台灣的石斑魚實施禁運，導致數千噸石斑魚無處可去，養殖業者無所適從，當時有友台的日本漁業養殖業者和零售業者站出來幫忙，這才啟動「從台灣進口石斑魚賣給日本消費者」的計畫。

台灣石斑魚在日本上市。（圖／翻攝自Facebook／矢板明夫俱樂部Yaita Akio）

▼▲台灣石斑魚在日本超市售價偏高，但消費者反應不錯。

台灣石斑魚在日本上市。（圖／翻攝自Facebook／矢板明夫俱樂部Yaita Akio）

矢板明夫接著說，因為日本消費者不認識石斑魚，進貨前有不少事情和官方手續要處理，還要請廚師研究各種料理方法，加上發生前首相安倍晉三遇刺身亡、日圓暴跌20％等事情，讓計畫不得不從頭再來，最後總算順利上市販售，「這一次，向日本消費者販賣第一批石斑魚的，是西日本最大的連鎖超市『リテールパートナーズ（零售夥伴）』。」

矢板明夫表示，業者將石斑魚做成火鍋系列商品，並與當地政府舉辦試吃會，雖然價格偏高，但消費者反應還不錯，「零售夥伴的總部，在安倍的家鄉山口縣，社長田中康夫是安倍的熱心支持者，年輕時曾在台灣長住過7年。他們從台灣購買石斑魚的計畫，在安倍遇刺之前就開始進行，而在安倍去世以後，更堅定了幫助台灣的決心。」

矢板明夫說，零售夥伴近2年也進口很多台灣鳳梨，目前已經進入盈利模式，希望石斑魚也能取得成功，另外，福島縣的「林養漁場」也從屏東縣進了一批石斑魚，近日就會推出商品。

最後，矢板明夫提到，幾個月前他寫了一篇文章，標題是《吃民主的魚，支持台灣》，卻遭特定媒體攻擊為假新聞，「台灣要進步，需要默默做事的人，不需要那些只會謾罵的人。馬上就要投票了，希望每一位有選票的朋友，都能擦亮自己的眼睛。」

文章公開之後，吸引超過1.4萬名網友按讚，大家紛紛留言表示感謝，「好感動，把我們台灣的石斑（魚）變得那麼漂亮」、「石斑魚在台灣也算價高的魚種，魚肉口感好，連魚皮都Q彈有營養價值，在冬天裡周末煮個暖暖的火鍋，非常適合，希望日本的民眾也會喜歡」、「替從事養殖業的家人感謝你」、「謝謝矢板老師，謝謝田中社長，謝謝努力促成台日友好的各界人士」。

從台灣出口到日本的第一批石斑魚終於在上個週末上市了。從今年6月開始接洽，歷時將近半年，在雙方的有關人士克服了重重困難、付出了巨大的努力之後，終於向前邁出一大步。我作為一直追蹤這件事的見證人之一，十分激動，也十分感慨。在這裡，要向為促成此事默...

矢板明夫俱樂部 Yaita Akio 發佈於 2022年11月14日 星期一

►回頭率破表的「GUESS香水」噴起來！799元起超划算

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
行員存錢多按個0！急call「帶現金回櫃檯處理」　結局傻眼
Apple ID被盜！一排苦主「帳號拿不回」　4預防神招曝光
台北市長候選人「學歷只有幼稚園」！　超狂背景曝
快訊／掃街驚吐「去了了」絕望真心話　柯志恩認了：講的是事實
魔獸直播「韓國瑜亂入」留言被置頂！　真相笑翻
快訊／「國民女友」羅嘉翎摘世錦賽銀牌！　創生涯最佳
高雄死亡車禍！　大貨車輾死倒地騎士肇逃

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台大94年校慶　管中閔卸任前致詞「期許台大生勇於開創未來」

新莊吃清粥「4人噴860元」　7菜照曝…眾人反求地址：CP值好高

桃園花彩節搶先看！7米高太空梭、絢麗光雕秀「5大必衝理由」11／12開幕就GO

清海廢護海洋　臺南聯手民間企業追求海洋永續

台灣石斑魚在日本開賣！　矢板明夫曝現場照感動1.4萬人

今早連2震　最大規模4.4、震度2級

魔獸開直播「假韓國瑜亂入」歡迎來台灣！留言被置頂　真相笑翻

交部招商大會12／7登場　釋1819億元商機「創歷史巔峰」

議員遭爆寄「露鳥照」給助理　網紅被畫面衝擊：超賭爛

7縣市有感！今早規模4.4地震　最大震度2級

3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍

賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

黑幫屁孩聽槍聲嚇抱胸跳　下秒腿吃子彈躺地翻滾！

最凶猛的「百香果綠茶」 店員擰開瓶蓋突大爆炸

林玉書淚崩退賽《全明星4》　郭泓志也哭了：黃隊留她一個位子

聽嬤道別「約定來世再見」　離世愛犬突流淚展感人靈性

為魔獸霍華德強化核心、有氧　雲豹體能教練製「專屬菜單」

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

台大94年校慶　管中閔卸任前致詞「期許台大生勇於開創未來」

新莊吃清粥「4人噴860元」　7菜照曝…眾人反求地址：CP值好高

桃園花彩節搶先看！7米高太空梭、絢麗光雕秀「5大必衝理由」11／12開幕就GO

清海廢護海洋　臺南聯手民間企業追求海洋永續

台灣石斑魚在日本開賣！　矢板明夫曝現場照感動1.4萬人

今早連2震　最大規模4.4、震度2級

魔獸開直播「假韓國瑜亂入」歡迎來台灣！留言被置頂　真相笑翻

交部招商大會12／7登場　釋1819億元商機「創歷史巔峰」

議員遭爆寄「露鳥照」給助理　網紅被畫面衝擊：超賭爛

7縣市有感！今早規模4.4地震　最大震度2級

快訊／台中向上路4貨車追撞　疑煞車失靈釀禍...車流一度回堵

苗栗輕度智障男選里長！　哥親曝登記原因：參選資格又沒限制

柔道高手找女友仙人跳！他花2500等洗澡被打爆　黑白雙煞下場曝

《今生也請多指教》選角掀議！　網列4點強調：不討厭演員但真的不適合

31億台幣血本無歸！FTX破產　台受害人號召加入「自救會」

蘋果「Trade In方案」再調降16款iPhone換購價！　僅iPhone 13上漲

敲定韓中領導人會談！尹錫悅今日下午將會晤習近平

《花系列》大咖女星終身未嫁！「消失22年近況曝」　揭慘賠6000萬內幕

成天醉醺醺被嗆「愛喝去給警察抓」　男竟渾身酒味騎車衝警所

台大94年校慶　管中閔卸任前致詞「期許台大生勇於開創未來」

鸚鵡跳舞踩空「用臉仆街」　秒挺身裝沒事：剛在打拍子

生活熱門新聞

男同學玩碟仙「結局超毛」　師父：還在水裡

魔獸初嚐雞屁股：OH…SHXT！

魔獸出巡夜市！吃蚵仔煎被千人包圍

「4星座」年底前財運飛上天　一路旺到明年

正妹里長候選人身分曝！曾騷擾蔡阿嘎

今晚變天！　「雨擴全台」時間曝

結婚3個月她心寒喊切　公公嗆：女人離過婚沒人要

美國女兒變高雄人！車禍重傷　媽哽咽飛來台

清晨15.5℃！今明雨區擴大　變天地區曝

拿「20元幣」買滷味被拒收　他傻眼

OL穿瑜珈褲被老闆念3小時　要求她做這件事

高雄驚見水溝蓋機車道：比直線7秒還嚴苛

蔡阿嘎公布「全台10大正妹里長候選人」要第三名去選市長

5+n上路！戶外口罩鬆綁1條件達標

更多熱門

相關新聞

高雄飯店助攻龍虎斑　榨乾全身精華出好料

高雄飯店助攻龍虎斑　榨乾全身精華出好料

因應中國大陸對台灣石斑魚發出禁令，為搶救石斑魚產銷，政府砸6億元，由農委會與教育部執行「班班吃石斑」計畫。現在也有高雄飯店要助攻龍虎斑，開拓新通路，將龍虎斑身上每個精華都運用得淋漓盡致，鼓勵民眾多多支持國產魚。

石斑魚糞水當胜肽賣　狂吹仙丹險害命

石斑魚糞水當胜肽賣　狂吹仙丹險害命

步入吉卜力世界　一窺宮崎駿理念

步入吉卜力世界　一窺宮崎駿理念

鄭州富士康員工百里逃亡！他揭只能徒步原因

鄭州富士康員工百里逃亡！他揭只能徒步原因

立委批靠營養午餐「產銷調節」　陳吉仲：是讓學生吃的多元

立委批靠營養午餐「產銷調節」　陳吉仲：是讓學生吃的多元

關鍵字：

石斑魚矢板明夫

讀者迴響

熱門新聞

被誦經師拉進死角！葬儀社女員工「求救Siri」成功逃跑

60歲許效舜「主持費遭砍半」！10年節目慘停播

即／桃市里長候選人突過世！

叫床聲太大！警方「聽聲辨位」破獲全裸淫窟

男同學玩碟仙「結局超毛」　師父：還在水裡

女與男友私奔　父敲門驚見被分屍35塊

「一戴套秒軟」網尷尬＋1！醫羞吐3原因

柯志恩掃街忘關麥克風　驚吐真心話

即／國1貨櫃車衝出護欄　壓爛路過轎車

22縣市最新當選預測！六都幾乎「藍一片」

正妹參選里長！政見竟包含招商迪士尼

「比悲傷更悲傷的凶宅」398萬求售　鄉民點出另類亮點

FTX破產台灣逾50萬人受害！　財長：可列財產交易損失抵稅

魔獸初嚐雞屁股：OH…SHXT！

陳建州宣布PLG重大決定

更多

最夯影音

更多
3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍

3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍
賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」

賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

黑幫屁孩聽槍聲嚇抱胸跳　下秒腿吃子彈躺地翻滾！

黑幫屁孩聽槍聲嚇抱胸跳　下秒腿吃子彈躺地翻滾！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面