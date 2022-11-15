台灣石斑魚在日本開賣！　矢板明夫曝現場照感動1.4萬人

記者黃翊婷／綜合報導

中國今年6月突然以台灣石斑魚檢驗出禁用藥物為由，禁止輸入，一度掀起熱議。日本資深媒體人矢板明夫昨日（14日）表示，台灣出口到日本的第一批石斑魚已經在上周末上市了，並被做成火鍋、生魚片、壽司販售。文章公開之後，吸引超過1.4名網友按讚，大家紛紛留言表達感謝之意，「好感動，把我們台灣的石斑（魚）變得那麼漂亮」。

▲台灣石斑魚在日本上市。（圖／翻攝自Facebook／矢板明夫俱樂部Yaita Akio，下同。）

矢板明夫在臉書PO文中提到，台灣出口到日本的第一批石斑魚已經在上周末上市，這件事情從今年6月開始接洽，歷經將近半年的努力，在雙方有關人士克服重重困難、付出巨大努力之後，終於成功向前邁出一大步，他身為持續追蹤這件事情的見證人之一，內心也感到十分激動和感慨，「在這裡，要向為促成此事默默努力的台日雙方人士，表示由衷的敬意。」

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矢板明夫指出，中國今年6月突然宣布對台灣的石斑魚實施禁運，導致數千噸石斑魚無處可去，養殖業者無所適從，當時有友台的日本漁業養殖業者和零售業者站出來幫忙，這才啟動「從台灣進口石斑魚賣給日本消費者」的計畫。

▼▲台灣石斑魚在日本超市售價偏高，但消費者反應不錯。

矢板明夫接著說，因為日本消費者不認識石斑魚，進貨前有不少事情和官方手續要處理，還要請廚師研究各種料理方法，加上發生前首相安倍晉三遇刺身亡、日圓暴跌20％等事情，讓計畫不得不從頭再來，最後總算順利上市販售，「這一次，向日本消費者販賣第一批石斑魚的，是西日本最大的連鎖超市『リテールパートナーズ（零售夥伴）』。」

矢板明夫表示，業者將石斑魚做成火鍋系列商品，並與當地政府舉辦試吃會，雖然價格偏高，但消費者反應還不錯，「零售夥伴的總部，在安倍的家鄉山口縣，社長田中康夫是安倍的熱心支持者，年輕時曾在台灣長住過7年。他們從台灣購買石斑魚的計畫，在安倍遇刺之前就開始進行，而在安倍去世以後，更堅定了幫助台灣的決心。」

矢板明夫說，零售夥伴近2年也進口很多台灣鳳梨，目前已經進入盈利模式，希望石斑魚也能取得成功，另外，福島縣的「林養漁場」也從屏東縣進了一批石斑魚，近日就會推出商品。

最後，矢板明夫提到，幾個月前他寫了一篇文章，標題是《吃民主的魚，支持台灣》，卻遭特定媒體攻擊為假新聞，「台灣要進步，需要默默做事的人，不需要那些只會謾罵的人。馬上就要投票了，希望每一位有選票的朋友，都能擦亮自己的眼睛。」

文章公開之後，吸引超過1.4萬名網友按讚，大家紛紛留言表示感謝，「好感動，把我們台灣的石斑（魚）變得那麼漂亮」、「石斑魚在台灣也算價高的魚種，魚肉口感好，連魚皮都Q彈有營養價值，在冬天裡周末煮個暖暖的火鍋，非常適合，希望日本的民眾也會喜歡」、「替從事養殖業的家人感謝你」、「謝謝矢板老師，謝謝田中社長，謝謝努力促成台日友好的各界人士」。