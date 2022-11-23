石斑魚存量不夠「班班吃石斑」喊卡？　陳吉仲：會盡全力調度

▲農委會主委陳吉仲承諾會全力調度石斑魚供應量。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

為搶救石斑魚產銷，農委會與教育部這學期啟動「班班吃石斑」計畫，要讓國中小學生的營養午餐，可以吃到4次石斑魚，從上月21日起陸續在各縣市上菜，但才剛上路一個月，就傳出因為石斑魚供貨量不足，緊急喊卡。農委會主委陳吉仲今（23日）表示，會全力調度魚貨，提供營養午餐所需原料。

昨（22日）傳出有縣市教育局、團膳業者陸續接到通知，包括中華民國全國漁會、高雄市興達港區漁會等石斑魚供應商，目前存量不足，這周存量出完後，下周恐怕暫時無法供應，因而通知縣市教育局緊急應變。有漁會人員私下坦言，石斑魚存量不足，目前會優先以還沒吃過第一餐的學校出貨。

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陳吉仲今出席立法院經濟委員會備詢，針對媒體提問回應說，從10月起各縣市國中小學的營養午餐陸續吃到石斑魚，都覺得很好吃，因為提供給學校的石斑魚必須要更大隻，才比較好加工、切塊處理，可能導致供應不及，農委會將與漁會全力調度，讓學校營養午餐所需的石斑魚供應無虞。

中華民國全國漁會總幹事林啟滄則說，可能是漁會與團膳業者溝通上的落差，因為有些學校動作比較快，有些學校吃了第一餐，就準備吃第二餐，但有些學校連第一餐都還沒吃，供應商希望依序供應，讓所有學校都先吃過一輪，可能溝通上的誤解。

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