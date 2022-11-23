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今降6℃！全台連下3天　強冷空氣報到時間曝

（圖／氣象局）

▲今天水氣增多。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

全台連下3天，今天（23日）北部高溫掉6度！中央氣象局預報員張承傳提醒，今天到周五水氣較多。氣象專家吳德榮則說，下周三較強冷空氣南下。

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

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（圖／氣象局）

氣象局今晨對連江縣發布「濃霧特報」，今晨金門、馬祖易有局部低雲或霧影響能見度，馬祖已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

張承傳接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天鋒面通過加上東北季風增強，各地有些短暫降雨，其中中部以北、東半部降雨機率較高，有局部較大雨勢；溫度方面，各地清晨低溫21、22度，白天高溫下降，北部、東北部約23、24度，其他地區26-29度。氣象局觀測，台北周二最高溫來到29.9度，今預報僅24度，降幅達6度。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

張承傳說，周四至周六東北季風影響，加上華南雲雨區東移，周四、周五水氣較多，中部以北、東北部有局部較大雨勢，其他地區也有局部短暫雨；周六水氣較減少，北部、東北部仍有局部短暫雨，其他地區有零星降雨。

張承傳表示，周日東北季風減弱，到下周二各地多雲到晴，僅東半部和大台北山區有局部短暫雨；北部高溫回升到28、29度，中南部來到31、32度。他指出，目前來看，月底到12月初，看來有比較強冷空氣南下，但由於比較後期，還要再觀察強度。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，下周三較強冷空氣南下，最新歐洲（ECMWF）、美國（GFS）模式模擬的強度，皆未達大陸冷氣團（台北氣象站≦14度）的標準，雖曾模擬達到標準，但已修弱；由於皆為末期的資料，不確定性大，模式會不斷修正，應持續觀察，無須急下定論。

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