見證捷運進入中壢市區　蔡英文：超前部署交通...有利吸引人才

▲蔡英文總統今（22）日視察桃園機場捷運A22老街溪站，了解捷運延伸工程進度，並以單次捷運幣進入捷運站。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

蔡英文總統今（22）日視察桃園機場捷運A22老街溪站，在交通部長王國材等人說明相關進度，蔡英文表示，中央在桃園投入的軌道建設經費是非常值得的，因為中壢有越來越多新的產業進駐，包括科技產業也延伸到此地帶；桃園進步，整個首都圈的「北北基桃」也都會進步，未來，桃園的軌道運輸路網會更完整，整個首都圈的交通也會更方便。

蔡英文今天上午在桃園市長鄭文燦、交通部長王國材與市長候選人鄭運鵬等人陪同下，視察機場捷運A22老街溪站，了解機捷延伸線A22站整體工程進度，見證捷運正式進入中壢市區，即將迎來中壢捷運時代。

▲蔡英文總統今（22）視察桃園機場捷運A22老街溪站時指出，把鐵路地下化，是最關鍵的軌道工程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蔡英文指出：「中央在桃園投入的軌道建設經費共計4,700億元是非常值得的，因為中壢有越來越多新產業進駐，政府超前部署，做好中壢的交通建設，帶來很好的產業發展以及就業機會，讓很多人才來到中壢，這對中壢的發展非常重要。當初大家認為鐵路地下化是不可能的，擔任總統後，在鄭文燦市長與團隊努力下，我們一起把鐵路地下化，這是最關鍵的桃園軌道工程，讓桃園發展不會因為鐵道存在而產生隔離情況，也有非常好的都市景觀與便利交通。」

蔡英文還說，桃園進步，整個首都圈的「北北基桃」也都會進步，捷運綠線工程正在進行也規劃延伸到中壢，還有捷運棕線和三鶯線也會延伸連結台北捷運。未來，桃園的軌道運輸路網會更完整，整個首都圈的交通也會更方便。

▲桃園市長鄭文燦與市長候選人鄭運鵬今天陪同蔡英文總統視察桃園機場捷運A22老街溪站，會後致詞說明相關工程進度。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦也提到，機場捷運延宕六次通車，上任後，除補足桃捷公司人力，特別透過鄭運鵬委員協調交通部、日商丸紅、西門子公司全力派人進駐協助機捷改善，最後才能夠在2017年3月2日完成通車，特別感謝包括蔡總統、當時交通部長賀陳旦與鄭運鵬委員全力的協助。

▲蔡英文總統今（22）日視察桃園機場捷運A22老街溪站，與市長鄭文燦、市長候選人鄭運鵬等人在捷運入口處合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭運鵬則說，他與鄭文燦市長積極爭取下，桃園獲得行政院前瞻軌道基礎建設達4700億的預算，讓桃園捷運建設更加快速展開，包括捷運綠線延伸至中壢、三鶯線延伸八德、龜山棕線連接桃園車站，中央地方合作加速桃園交通大轉型，搭配首都圈1200通勤月票方案，將可完整串連北北基桃的生活圈和產業圈。

鄭運鵬認為，面對桃園市三心六線捷運規劃，過去與鄭文燦市長一人在市政府、一人在立法院互相合作，突破包括鐵路地下化、航空城、機場捷運無法通車困難，也讓機場捷運正式延伸進入中壢。這樣有合作的、有信任感的團隊，以及與市民朋友互相協助獲得信任度的團隊，相信符合下一階段桃園市民朋友的期待，也「相信市民看到桃園的改變絕對不會想要走回頭路，讓我與鄭文燦市長能夠一棒接一棒」。

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