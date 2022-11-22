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鋒面逼近中！北台今晚轉雨　明天「雨區最廣」雨彈連轟到大選日

▲▼天氣,行人,路人,雷雨,口罩,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲鋒面影響，北部今晚轉雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今晚開始鋒面逐漸接近，各地降雨機率都會提高，北部、東北部雨勢較為持續，明日鋒面通過加上東北季風增強，降雨範圍最廣，中部以北、東半部都有雨，低溫也降至21度，北台灣白天高溫剩下23度，周末水氣逐漸減少，天氣趨穩。

氣象局預報員趙竑表示，今晚開始各地降雨機率上升，北部、東北部雨勢較為持續，其他地區局部短暫雨。明日鋒面通過加上東北季風增強，雨區最廣，中部以北、東北部有短暫陣雨，局部有較大雨勢，其他地區局部短暫雨。

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▲▼今晚開始各地降雨機率提高。（圖／氣象局）

▲▼今晚開始各地降雨機率提高。（圖／氣象局）

▲▼今晚開始各地降雨機率提高。（圖／氣象局）

周四到周六東北季風加上華南雲雨區東移影響，各地降雨機率都高，周四、五水氣較多，中部以北、東北部局部短暫雨，且有較大雨勢。周六水氣稍減，北部、東北部仍有短暫雨，其他地區轉零星短暫雨。周日東北季風減弱、水氣減少，偏乾的天氣持續到下周二，僅東半部、大臺北山區有局部短暫雨。

今日各地天氣悶熱，白天都有28到29度，今晚開始變天，明日起到周五低溫約21到22度，白天高溫北台灣23度，其他地區25度。周六溫度回升，周日各地高溫有機會達到30度左右。

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