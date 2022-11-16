明起全台好天氣！周末「冷空氣＋南方雨彈齊轟」降溫變天

▲明天到周六各地天氣暖熱。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日起各地天氣逐漸穩定，明日到周六天氣暖熱、降雨偏少，不過周日開始東北季風增強，下周還有南方雲系北移影響，北部、東北部再度轉涼，降雨範圍也會擴大，北部、東半部大範圍有局部短暫雨，中南部山區也有零星雨勢。

氣象局預報員曾昭誠表示，明日水氣偏少，僅基隆北海岸、宜蘭有機會降雨，其他各地多是多雲到晴的好天氣。明晚雲量、水氣進一步再減少，到周六前僅大台北山區、東半部有零星雨勢。

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明日天氣回穩，北部白天高溫回升至26到28度，中南部維持30度上下，各地早晚低溫20到23度，中南部留意日夜溫差大，暖熱天氣將持續到周六。

▲下周北部、東半部降雨幾率高。（圖／記者李毓康攝）

周日開始東北季風增強，北部、東北部轉涼，大台北、東半部降雨機率提高，下周菲律賓跟南海附近還有低壓通過，南方水氣影響台灣，北部、東半部有大範圍的局部短暫雨，中南部山區也有零星雨勢，各地雲量偏多。

周日後受東北季風影響，北部、東北部溫度降低，北部白天高溫下降至25度，中南部影響小，白天仍有30度左右高溫，各地低溫約20到21度，低溫變化不大。

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