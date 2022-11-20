雨彈連轟5天！大選日降雨熱區曝　一圖秒懂「3段式天氣變化」

▲未來一周天氣變化。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

近日天氣相對穩定，不過周二晚上起華南水氣移入，預計到九合一選舉日也就是周六前各地都有雨，其中周二晚上到周五水氣偏多，中部以北、東北部降雨比較持續。未來一周受兩波強度偏弱的東北季風影響，不過主要影響只有北台灣高溫略降，低溫仍約維持21度左右。

氣象局預報員葉致均表示，明天到周二白天在東半部、西半部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴；周二晚上華南水氣移入，持續影響到周六，各地都會有降雨。其中周二晚上到周五水氣偏多，中部以北、東北部降雨持續，其他地區則有局部短暫雨。

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▲周二晚上起全台有雨。（圖／記者李毓康攝）

周六水氣減少，剩下北部、東北部有短暫雨，其他地區為局部短暫雨。周日水氣更少，僅剩大台北、東半部有局部短暫雨，其他地區恢復多雲到晴。

溫度方面，今明兩日受到東北季風影響，北台灣高溫約24到25度，周二無冷空氣影響較為暖熱，北部白天高溫回升到28到29度，不過周二晚上又有另一波東北季風南下，高溫再度下降，周日冷空氣又會減弱。中南部影響不大，高溫仍可達30度左右。另各地低溫均約21到23度。

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