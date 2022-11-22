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美記者穿「彩虹衣」看世足　被擋門外半小時！保全：有政治色彩

▲▼ 美國對威爾斯踢出卡達世足首場平局。（圖／路透）

▲ 美國和威爾斯踢出卡達世足首場平局。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

2022世界盃足球賽由保守的穆斯林國家卡達主辦，同性關係在卡達屬違法行為，最高可處7年徒刑，而美國一名體育記者21日欲進場看球前被扣留近30分鐘，只因他穿著一件象徵支持LGBTQ族群的彩虹上衣。

綜合《路透社》、《每日郵報》報導，美國隊世足首戰21日對上威爾斯，足球記者沃爾（Grant Wahl）也前往支持，欲進入賴揚體育場（Ahmad bin Ali Stadium）時卻被保全擋在門外，當場被要求脫下身上的衣服，因為他穿著一件印有彩虹圖案的上衣。

當時沃爾在推特發文寫道，保全不讓他進入美國對威爾斯的球賽會場，還要求「你必須換掉衣服，這是不被允許的」。自拍照可見他穿著一件黑色短袖上衣，前方印著大大的彩虹和足球圖案。

這則推文至今累計逾12萬讚，也令許多網友擔心沃爾的安危。近1小時後他終於報平安，「我沒事，但這番折磨根本沒必要。我已經進來媒體中心，還穿著我的上衣，我被拘留了近半小時。同志加油。」

沃爾事後在個人網站上詳細說明，他發出第一則推文後保全就強行奪走他的手機，聲稱他的上衣因具「政治色彩」而不被允許，更拒絕歸還手機。沃爾也透露，當時只是路過的《紐約時報》記者達斯（Andrew Das）也一度被扣留。

後來一名保全主管抵達現場，向沃爾道歉後放行他進入會場，沃爾後續也收到來自國際足總（FIFA）一名官員致歉。FIFA目前則尚未針對此事向《路透社》發表回應。

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