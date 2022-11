美記者穿「彩虹衣」看世足　被擋門外半小時！保全：有政治色彩

▲ 美國和威爾斯踢出卡達世足首場平局。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

2022世界盃足球賽由保守的穆斯林國家卡達主辦,同性關係在卡達屬違法行為,最高可處7年徒刑,而美國一名體育記者21日欲進場看球前被扣留近30分鐘,只因他穿著一件象徵支持LGBTQ族群的彩虹上衣。

綜合《路透社》、《每日郵報》報導,美國隊世足首戰21日對上威爾斯,足球記者沃爾(Grant Wahl)也前往支持,欲進入賴揚體育場(Ahmad bin Ali Stadium)時卻被保全擋在門外,當場被要求脫下身上的衣服,因為他穿著一件印有彩虹圖案的上衣。

I’m OK, but that was an unnecessary ordeal. Am in the media center, still wearing my shirt. Was detained for nearly half an hour. Go gays https://t.co/S3INBoCz89