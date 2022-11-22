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中國疫情反覆加「兩會」　澳媒分析：動態清零至明年上半年

▲▼ 北京、疫情、彈窗、路檢、掃碼、核酸檢測、首都機場空蕩蕩 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 北京疫情升溫。（圖／記者任以芳攝）

文／中央社

中國COVID-19疫情撲而不滅，近期再升溫，牛津經濟研究院認為，中國清楚地認識到過快放寬限制可能會帶來破壞性危機，再加上明年3月將召開「兩會」，預測動態清零政策恐持續至明年上半年。

澳洲人報（The Australian）21日引述全球經濟諮詢機構英國牛津經濟研究院（Oxford Economics）報告，指中國取消動態清零政策只會在明年下半年發生，稱此舉淡化了外界對中國經濟活動和需求水平即將恢復活力的預期。

牛津資深經濟學者Louise Loo表示，從流行病學和政治角度，中國還沒有準備好開放，預計中國當局將在未來幾個月內繼續微調COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的控制措施。

Louise Loo說，「中國的政策制定者仍然非常清楚地認識到，過快、過早地放寬新冠限制可能會帶來破壞性的健康危機」。因此中國在2023年年中之前恐不會為重新開放做好充分的流行病學準備。

牛津經濟研究院預測，中國將繼續執行動態清零政策直到2023年上半年，並在疫情爆發的城市進行針對性的封鎖，且認為這個時間點反映了中國的政治日程，即每年3月的「兩會」（政協、人大） ，以及在此期間將公布關鍵的經濟政策方向。

另外，保德信（PGIM）固定收益部的亞洲首席經濟學家貝爾（Gerwin Bell）說，中國經濟因預期擴張放緩和再平衡的逆轉描繪了一個令人擔憂的趨勢，反映出經濟成長的關鍵因素已經停滯不前或達到不可持續的水平。

近期一些專家對中國何時鬆綁清零政策提出預測，高盛（Goldman Sachs）宏觀研究部首席中國股票策略師劉勁津表示，中國嚴格的防疫措施將持續到2023年第2季末，主要是由於未來6個月的「政治日程繁忙」，且中國老年人口的疫苗接種率仍然較低。

野村證券首席中國經濟學家陸挺認為，中國至少明年3月前都會維持動態清零政策，隨目前冬季到來以及更多變異株的出現，全國封控態勢可能加劇。

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