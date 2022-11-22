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專家示警3種人最好別投票　「以免一票投給閻羅王」

記者黃翊婷／綜合報導

本土疫情連6周下降，但面對本周六（26日）即將登場的九合一選舉，前疾管局副局長施文儀提醒，未來幾天確診黑數勢必會大幅度增加，沒打滿3劑疫苗、超過3個月未確診以及沒有接種次世代疫苗的族群，最好不要出門投票，免得「一票投給閻羅王」。

▲▼投票,投票箱,民間機構,選舉,選票,監票（圖／記者周宸亘攝）

▲確診者不能外出投票。（資料照／記者周宸亘攝）

依照指揮中心公布的「5＋n」規定換算，自21日起被通報確診的民眾，無法在九合一選舉當日出門投票，違者最高可罰200萬元。衛福部長薛瑞元提醒，領選票及確診都有紀錄，事後追查很容易，民眾切勿以身試法。

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▲▼確診者5+N。（圖／指揮中心提供）

▲確診者隔離天數改為「5＋n」。（圖／指揮中心提供）

根據《聯合新聞網》報導，前疾管局副局長施文儀表示，確診者不能投票，基於人性，未來幾天確診黑數將會大幅度增加，沒打滿3劑疫苗、3個月內未確診過、最近1劑疫苗不是次世代疫苗，這3種人可以說是完全沒有保護力，最好不要外出投票，免得「一票投給閻羅王」；而非高危險族群投票時，也要記得做好自我防護措施，投完票就趕快回家，減少接觸人群的機會。

但如果民眾是在投票時才出現「發燒」症狀，又該如何處理？中選會說明，投票遇到發燒者，會將人引導至防疫專區投票。指揮中心指揮官王必勝表示，有症狀者的特別路徑相當於綠色通道，希望這些人盡快投完，不要影響到其他人。

此外，指揮中心也補充說明，不會在投開票所受理違反隔離規定的檢舉，避免現場檢舉影響投票秩序；若民眾要檢舉確診者違規投票，要找地方衛生單位，事後相關單位會再調查其足跡與相關隔離天數是否違反規定。

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