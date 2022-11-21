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口罩戴到煩「解禁就會脫？」　一票人曝3原因：繼續戴著很棒

▲▼今日中北部、宜花受東北季風增強影響，越晚溫度越下降，天氣,行人,路人,疫情,口罩,斑馬線,過馬路,人潮,解封,防疫,人流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲很多網友表示，就算解禁也會自主戴口罩。示意圖，與本文無關。（資料照／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

國內逐步鬆綁防疫措施，指揮中心規劃分階段解除口罩禁令。近日就網友好奇拋問，現在有越來越多人出國玩，發現很多地方早已不戴口罩，若台灣之後解禁，大家會馬上脫口罩嗎？貼文曝光後，一票人因為3大原因決定繼續戴。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「如果口罩禁令解禁還會繼續戴嗎」為題發文，提到很多國家早已沒有硬性規定要戴口罩，因此他的朋友日前出國玩回來，就抱怨一直戴著口罩很沒必要。

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對此，原PO推測，之後口罩令一解除，好友大概就不會再戴了，那其他人呢？如果不再硬性規定，還會繼續戴嗎？

貼文曝光後，不少網友表示現階段不會拿掉，因為仍想要保護自己，「戴啊，很多人打噴嚏跟咳嗽都不遮亂噴的」、「入冬後喉嚨很常不舒服，室內人多的地方還是會戴著」、「會戴，別人不戴的時候我更要戴，身邊感冒的人都不戴口罩，所以只好我這個沒感冒的戴」、「還是會戴，一大堆沒公德心的打噴嚏不遮，講話亂噴口水」、「會，真的不太容易生病了」、「會戴，病毒還是很可怕」、「會啊，冬天避免流感」。

▲▼今日中北部、宜花受東北季風增強影響，越晚溫度越下降，天氣,行人,路人,疫情,口罩,斑馬線,過馬路,人潮,解封,防疫,人流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲也有網友提到，戴口罩不用表情管理很方便。示意圖，與本文無關。（資料照／記者李毓康攝）

也有些網友提到，因為空氣汙染、想要遮住臉，所以會選擇繼續戴，「會喔，我常騎腳踏車，台北空氣很糟」、「騎車本來就會戴」、「還沒疫情時騎車、上班都會戴，空氣太糟」、「疫情前就會戴了，空氣品質很差，而且不用管理表情很棒」、「戴著口罩開會可以臭臉」、「會，因為長得比較醜」、「會啊，服務業戴口罩不用表情管理」、「素顏時戴，有化妝就不戴」、「戴口罩比較有安全感，還可以盡情臭臉」。

還有些網友回應，「我現在走路跟騎車都沒在戴，不曉得是在戴X小」、「不會，我戴口罩容易長痘，臉都爛了」、「不會，戴到累」、「是說疫情前，台灣就很多人戴口罩了」、「疫情前就習慣戴口罩了」。

針對口罩放寬，指揮中心指揮官王必勝表示，目前還在持續研議中，大方向是室外跟室內，但也會列出那些室外場合是例外；另外預計會有第三階段鬆綁，會改成「建議」戴口罩但不強制。關於口罩解封，原先預計11月會實施，不過指揮中心至今尚未宣布，王必勝表示，最主要先看確診數是否持續往下，再來也會關心「其他呼吸道疾病」的症狀，如果狀況較確定，就會宣布了。

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