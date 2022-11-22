釣到30公斤「巨無霸金魚」　漁夫合照嗨翻！有望破世界紀錄

▲ 哈克特釣到30公斤金魚。（圖／翻攝自臉書／Bluewater Lakes）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一名漁夫日前在法國香檳省（Champagne）釣魚，竟意外釣到重達30公斤的金魚，尺寸有望打破世界紀錄，令他大嘆幸運。他手捧這尾巨無霸金魚的照片在網路上瘋傳，令全球各地釣魚愛好者人人稱羨。

根據《每日郵報》，42歲英國男子哈克特（Andy Hackett）在法國香檳以鯉魚聞名的藍水湖（Bluewater Lakes）釣魚，意外釣到這隻綽號「蘿蔔」的巨型金魚，全身呈現鮮豔的橘色。事實上，他一直都知道藍水湖裡有這條魚，但從沒想過會被自己釣到。

「蘿蔔」其實並非金魚，而是無鱗鯉魚（leather carp）和藍水湖常見的錦鯉交配種。藍水湖發言人考勒（Jason Cowler）說明，「蘿蔔」據稱已有20歲，約在15年前引進這座湖中，「為了讓釣客嘗試捕撈不同東西」，此後不斷長大，但很少露面，「非常難以捉摸。」

哈克特回憶釣到「蘿蔔」的過程，「當牠咬住我的魚餌，上下左右擺動時，我就知道會是一尾大魚。然後牠浮出水面30到40碼（約27至37公尺），我看見牠是橘色的。」

「蘿蔔」重達67.4磅（約30.6公斤），較此前公認世界最大的金魚重了30磅，以至於哈克特足足花了25分鐘才把牠釣上岸，「能釣到牠真是太棒了，但這完全是靠運氣」，並在拍照留念後將「蘿蔔」放回河中。考勒對幸運的哈克特表示恭喜，並稱「蘿蔔」目前健康狀況良好。

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