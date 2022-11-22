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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

要向總統陳情被「保護」6小時　彰化基層里長怒：綠色恐怖嗎？

記者唐詠絮／彰化報導

日前彰化1名男子因不滿哥哥不明原因被殺死，向總統蔡英文跪下陳情被維安人員架離，昨天和美鎮里長聯誼會總幹事何吉盛知悉晚間總統將到代天宮，也邀請里長們一起向蔡總統反應防疫措施的問題，未料卻提前被「保護」6小時，氣得在臉書PO網，只是要讓蔡英文知道基層村里長的心聲，這樣也不行嗎。

▲里長何吉聖在臉書po憤怒文。（圖／翻攝自何吉聖臉書）

▲里長何吉盛在臉書po憤怒文。（圖／記者唐詠絮翻攝）

何吉盛為和美鎮糖友里長，此次同額競選，也兼任和美鎮里長聯誼會總幹事，他表示，中央防疫政策經常改變，導致基層防疫工作相當複雜，昨天只是要跟總統陳情有關基層里長的心聲，並「不是要抗爭」，未料卻爲了政府防疫政策的問題，受到高規格的關注。

「很憤慨、很悲哀、更是無奈」何吉盛說，高端疫苗的認定與否應該中央衛福部要說清楚才是，百姓問我們里長，我們都不知道要如何回應。

▲里長何吉聖在臉書po憤怒文。（圖／翻攝自何吉聖臉書）

▲里長何吉盛在臉書po憤怒文。（圖／翻攝自何吉聖臉書）

何吉盛說，「昨晚蔡總統要來和美鎮新庄里代天宮奉香，好意在里長群組發一則訊息給里長們周知，邀請里長同仁們一起向蔡總統反應防疫措施的問題，讓蔡總統知到基層村里長的心聲，不料今早就接到警方轉知國安會要和美分局派人保護我，從下午3:30陪我到晚上9:30解除，一切的事情有那麼嚴重嗎？」

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