許淑華質疑敗選後即離開南投　蔡培慧反譏「未請假私會情郎」

▲南投縣選舉委員會舉辦第二場縣長候選人政見發表會。（圖／許淑華競選總部提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣長候選人第二場政見發表會於21日晚間舉行，有別於首場一團和氣，藍綠雙方首度就彼此政見出現激烈交鋒，國民黨許淑華質疑民進黨蔡培慧收割藍軍立委完成立法的農民福利相關法案，也質疑她若敗選會否離開南投；蔡則反駁，相關法案皆自她立委任期推動、離開立院後仍持續關心促成，並譏諷許南投市長任內也曾經未請假與男友出遊，更強調自己從沒離開過南投。

許淑華表示，蔡培慧自詡農業博士，在立委任內推動「三保一金」和《食農教育法》，但在立法院官網上可清楚查明提案人及進度，因屆期不延續，在蔡離開立院後的第10屆立委任內、今年4月才通過國民黨6位委員的版本；《農業保險法》、《農民健康保險法》也分別在是109、110年才三讀通過，蔡當時已轉任政院中辦，「把這些提案都稱是你所推動通過，誇大其辭！有割稻尾之嫌！」

許淑華也批評，蔡最早大打廣告稱要爭取「醫學中心」到南投，後來又改口是要爭取相關資源和服務；她先提要以「噗噗共乘」整合白牌車，後來蔡才把相同政見列入；在她不斷於立院爭取日月潭電子票券整合、觀光整體提升計畫時，蔡於立委任內質詢相關議題的次數卻寥寥可數，在民進黨執政下觀光客進不來、農產品出不去，「你延續的充其量只是陳吉仲2.0版本，如何能帶領南投觀光、農業、產業往前衝？」

▲國民黨南投縣長候選人許淑華。（圖／翻攝「南投縣選舉委員會」Youtube頻道）

許淑華最後也問蔡培慧：「如果落選，還願不願意留在南投、繼續跟縣民一起打拚？不再只是選舉時回來，選完後又像所有民進黨的前輩一樣再次離開南投？「南投縣最後會是你的家，或者只是你的故鄉？」

蔡培慧回應，自己一直在南投、戶籍就在魚池鄉，因為山上交通不便，所以現在住埔里，反諷許淑華也是常去高雄助選、當南投市長時不請假就到台中談戀愛，媒體都有報導。

▲民進黨南投縣長候選人蔡培慧。（圖／翻攝「南投縣選舉委員會」Youtube頻道）

蔡培慧反批，許先前提過促成的八卦山旱灌建設，是自己在立委、政院中辦執行長任內就開始推動，認為許在立院當然可以用質詢來「刷存在感」，但政策制定不是靠一次質詢就能達成，況且當她在質詢時，相關政策早已在執行；包括《食農教育法》、農民退休儲金等「四農（三保）一金」法案都是她在立委任內所推動訂定，轉任政院中辦執行長後也持續與相關單位討論關心，提醒許淑華要攻擊人之前最好先做功課；她也強調「小黃公車」等社福政策在2年前已提出，許卻說她是抄襲政見，「你是哪裡看錯了」?

蔡培慧另說明，「醫學中心到南投」指的是要豐富南投的醫療品質，她2年前親自往彰基拜會總院長陳穆寬，促成南基擴充醫療場域與先進設備，讓南基成為具有醫學中心品質的在地醫療機構，嘉惠大南投地區的就醫民眾，並整合醫學中心和區域醫院的合作，協助提升地方診所的實力、精進視訊看診等設備。

蔡培慧指出，縣政黑金結構盤根錯節，許的前助理、現任縣議員洪浩原的父親最近因涉賄選被羈押，許都不敢回應、在地從政20年很多該做的事也沒做，對南投市長任內拆除才蓋好2年的運動公園、921震毀的圖書館，都不覓地重建，因此喊出「還我乾淨南投，給我溫暖家園」口號，強調這場選舉不是藍綠對決，而且黑與白、過去與未來的抉擇。