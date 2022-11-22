客家詩人社運前輩公開力挺　支持李雨蓁、張博洋進高市議會

▲客家詩人社運前輩曾貴海公開力挺，支持李雨蓁、張博洋進入市議會。（圖／台灣基進提供）

記者賴文萱／高雄報導

台灣基進市議員候選人李雨蓁、張博洋，兩人都是屏東客家子弟，特地拜訪剛獲得「厄瓜多惠夜基國際詩歌節」國際詩歌獎的客家詩人曾貴海醫師，除了祝賀曾醫師獲得國際大獎之外，同時表達客家青年傳承母語文化的決心。曾貴海也大力推薦兩位候選人，請客家鄉親一定要支持認真打拼的客家後生。

曾貴海表示：「李雨蓁和張博洋都跟自己一樣是屏東客家人，張博洋在罷韓時期優秀的表現，所有高雄人有目共睹，未來如果進到市議會，一定能讓陳其邁市長的執政更加有力；李雨蓁則是在中二選區努力打拼，這次第二次在鳳山參選市議員，一定要集中選票支持，再多照顧一下我們的客家女兒，疼惜年輕的客家後生。」





▲李雨蓁說，鳳山能保留衛武營都會公園，就是因為曾貴海醫師在1992年所發起的「衛武營公園運動」。（圖／台灣基進提供）

李雨蓁提到，曾貴海醫師不只是有詩人的身分，同時也是台灣社會運動的前輩，鳳山能保留衛武營都會公園，就是因為曾貴海醫師在1992年所發起的「衛武營公園運動」，讓原本預計開闢成建築用地的土地，成為如今鳳山重要的地標與綠地空間。因為有曾醫師這位前輩，讓客家文化站上國際舞台，更讓衛武營發光發熱，能得到曾醫師的推薦十分感動，也會持續傳承客家文化，並且肩負起守護台灣民主自由的責任。

張博洋表示，曾醫師作為一名行動家詩人，將自己對於歷史的反思、國家族群的關懷，濃縮成充滿力量與希望的詩詞，帶給人們光明，更以行動籌組台灣南社、推動衛武營都會公園，為台灣的國族發展找到方向。

張博洋說，自己和曾貴海醫師一樣，都是來高雄打拼的屏東子弟，又有同樣的客家血統，相處起來特別親近，很慶幸也很感謝民主前輩願意擔任推薦人，給想為高雄打拼的年輕人機會，期許自己能以前輩為榜樣，為高雄做更多的事情！