直擊／蔣萬安首場車掃出發！民眾開窗「狂比6相挺」　也有人暗處比倒讚

▲蔣萬安、朱立倫「萬安台北出運行」車隊掃街。（圖／記者屠惠剛攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

九合一大選倒數4天，國民黨台北市長候選人蔣萬安22日啟動車掃行程，首戰就選在本命區松山、信義，只見各地里長找里民熱情站上街頭舉旗揮舞，而路過的民眾、摩托車騎士也大力比讚，甚至還有人從屋內開窗特地比蔣萬安的6號；但也仍有民眾在暗處偷偷比倒讚。

蔣萬安22日正式啟動車掃行程，首站就找來國民黨主席朱立倫相挺，另外松山信義區的國民黨市議員候選人們也到場，包括戴錫欽、王鴻薇、徐巧芯、秦慧珠、詹為元等，都乘坐小吉普車陪同，而不競選連任的資深議員陳永德則與立委費鴻泰在同一車，現場氣勢滂薄，營造出團結氣勢。

面對今天從本命區出發，蔣萬安表示，台北市每個行政區都是辛勤耕耘的重點區，今日開始車隊掃街，最主要是在各個區，將所有黨籍的議員集結起來，台北隊一起出發，展現團隊的氣勢，「我們也希望所有的民眾看到我們車隊經過，能給我們揮揮手，比一個6，更要相約所有的親朋好友趕快去拉票，集中選票，11月26日堅定投下6號蔣萬安。」

只見蔣萬安身穿一身紅色外套，與穿著白色外套的朱立倫站在一起，兩人不停向路過民眾揮手比6號，而底下也有里長們帶里民一同打招呼回應，並拿著蔣萬安與中華民國國旗揮舞。

在蔣萬安車隊剛出發之際，許多松山區的民眾就紛紛從家裡打開窗戶探頭觀看，部分民眾也對蔣萬安回比6手勢，而路過且甚至在對街的機車騎士，甚至在等紅燈時刻高舉6號手勢，相當受到民眾歡迎，其中還有一名婦女特地打開汽車天窗向蔣萬安與車隊比讚、6號手勢，大喊支持蔣萬安；不過仍有民眾在角落比倒讚。

▼蔣萬安首場車掃活動，受到許多民眾支持。（圖／記者袁茵攝）