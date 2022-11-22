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Switch寶可夢朱紫特仕機只賣1070元　網購黑五超殺夯品、開搶時段快記

Switch寶可夢朱紫特別主機（圖／蝦皮購物提供）

▲Switch寶可夢朱紫特別主機在11/25當天有超殺1折價，搶到手只要1,070元。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

雙11才剛結束，黑五購物節又要來挑戰民眾的荷包，昨天活動開跑第一天，美式賣場一開店陸續湧現人潮準備搶下殺促銷品，網購平台也不放過這波搶客機會，不但祭出「黑五召集令」，更預告11/25當天鎖定整點時段，Apple、Switch等大牌優惠最低1折起，除了iPhone 14 Pro萬元有找，近期人氣超夯的Switch 寶可夢朱/紫特別主機，只要1,070元就能入手。

搶攻黑五購物節商機，東森購物網祭出「黑五召集令」，即日起至11/25天天上午10:00準時開賣，會員透過網站或APP加入限時活動後，除可用800元資格費用換取880枚樂透金，1枚樂透金可折抵現金1元結帳使用之外，另再加碼送超值折價券，購買一家人益生菌、超輕量美型吹風機、JackyWu WU所不在藍牙喇叭、石墨烯塑崩未來褲、美益C等指定商品享折扣。不過「黑五召集令」每日限量1,000組，活動期間內每個帳號限購2組，要搶要快。

東森購物網祭出「黑五召集令」（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物網祭出「黑五召集令」搶攻黑五購物節商機。（圖／翻攝自東森購物網）

想要便宜購買3C家電、遊戲主機，蝦皮購物「11.25商城狂購節」也有黑五優惠可以搶，11/25當天除了有「商城299元免運」、「商城最高68折起」、「黑色星期五現折8,888元」，整點時段更有Dyson、Apple、Google等大牌超殺1折起，站上神腦生活推出iPhone 14 Pro 256GB只要9,600元，iPhone 14 Pro Max 256GB下殺10,600元，預計0點開搶；另外，12點有1元Redmi 2 Lite手錶，20點還有iPad Air 2022瘋搶價9,900元，Switch 主機+健身環大冒險則是破盤價3,999元，分別於0點、22點開賣。

除了11/25當日0點、1點、10點、12點、18點、20點、22點七大時段，可以攻略百大品牌的限定優惠，再加碼0點、1點、12點、18點、22點五大時段，指定話題新品1折起，Google Pixel 7入手價1,899元、Switch 寶可夢朱/紫特別主機限時價1,070元、The North Face北面男女款黑色休閒機能小包僅128元。

▲▼iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max。（圖／蘋果官網）

▲▼網購平台在黑五購物節推出iPhone 14 Pro、Google Pixel 7便宜價吸引消費者。（上圖／翻攝自蘋果官網、下圖／蝦皮購物提供）

Google Pixel 7（圖／蝦皮購物提供）

露天市集eBay海外購物即日起也開跑「VVIP Black Friday黑五召集令」，1.5億件優惠明星商品輪番上陣，推出超狂折扣碼，包括各大國際知名品牌Apple、Panasonic、LV、Hermes、Aesop、LaMer等，11/24再享私密折扣碼，僅給報名成功之VVIP貴賓且不對外開放，每日也有推出優惠折扣碼，最高現折2,000。

此外，針對必逛的國際精品、休閒運動、大人的玩具、保養彩妝、3C家電等購物專區，活動期間直送台灣通通免運，黑五優惠也推薦Chanel香奈兒茶花保濕水凝露下殺75折，BALMUDA蒸氣烤箱9,400元即可帶走；最新夯品AirPods Pro 2不用等，黑五檔期海外直送免運，3～5天可到手；只有日本獨賣的Panasonic EH-NA0J高滲透奈米水離子吹風機特價9,800元，現省1,000元；最新第3代Marshall Acton III 藍芽喇叭，現省4,200元。

momo即日起至11/30祭出「流行精品黑色購物節」活動，集結CELINE、LOEWE、Chloe’、YSL、BURBERRY、Nike、adidas、new balance等百大品牌、破萬件國際專櫃精品、流行服飾鞋包、潮流運動及專櫃內衣等夯品陣容迎戰，除推出全面下殺5折起，指定品牌商品再享消費不限金額登記抽LOEWE包，還有刷momo卡筆筆回饋5%無上限。

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