超商也有黑五購物節！咖啡飲品下殺「買5送2」爽喝　限時8天快搶

▲7-11推出黑五購物節優惠，多款咖啡飲品可享「買5送2」。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

繼雙11之後，黑五購物節接著登場，就有超商推出一系列「黑五購物節」活動，共有11款咖啡飲品可享買5送2，包含民眾愛喝的濃萃美式、冰燕麥拿鐵及濃厚黑糖珍珠撞奶等；另外，超商預購平台則是不限消費金額免運，購買多款限量商品不僅能享折扣，還能狂拿點數。

7-11 OPEN POINT APP行動隨時取推出「CITY黑五購物節」，即日起至11/29止，共有11款咖啡飲品可享「任選買5送2」優惠，品項為脆酷摩卡咖啡、皇家伯爵紅茶拿鐵、太妃焦糖風味瑪奇朵、巧克力可可歐蕾、CITY CAFE濃萃拿鐵、CITY CAFE 濃萃美式、CITY PEARL濃厚黑糖珍珠撞奶、CITY CAFE蜂蜜拿鐵、CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵、CITY TEA冰燕麥奶茶、CITY PEARL冰黑糖珍珠燕麥奶。

▲i預購黑五購物節活動將於11/25起開跑，期間全站不限消費金額免運。

7-11「i預購」黑五購物節活動則是將在11/25至11/30登場，多款限量商品下殺折扣還要送OPEN POINT點數，且全站不限消費金額皆免運；指定商品單筆消費滿1313元，再享6%OPEN POINT點數回饋，部分商品再加碼7%，最高享13%點數；歡慶AFTEE先享後付新上線，首次使用AFTEE結帳，不限金額結帳現折10%優惠。

▲超Q迪士尼冰、巧克力火鍋來了。（圖／哈根達斯提供，下同）

哈根達斯攜手迪尼推出一系列限定新品，其中，必收超萌「迪士尼造型迷你杯」，並選中人氣米奇、米妮與唐老鴨作為主打，把3角色的經典輪廓、配件通通神還原，打造成療癒圓球造型冰淇淋杯，超可愛外型無論擺在辦公桌當裝飾，或是拿來收納通通沒問題，裡頭則內含1盒冰淇淋迷你杯，米奇為巧克力口味、米妮和唐老鴨搭配草莓冰淇淋。

▲超可愛迪士尼造型迷尼杯有3種角色選擇。

加碼冰淇淋火鍋也有米奇、米妮、唐老鴨全新造型，同樣還原了3角色的標誌性穿搭，並製成超療癒立體爐身，搭配專屬造型火鍋叉，可愛到不行，欠吃又欠拍，這次更同步推出「迪士尼禮袋組」限定組合，特意以紅色米奇、粉色米妮、藍色唐老鴨的限定保冷袋，再搭配多種口味的迷你杯冰淇淋或雪糕組合，提供送禮等選，即日起就能在門市、指定通路買到。