　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商也有黑五購物節！咖啡飲品下殺「買5送2」爽喝　限時8天快搶

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11推出黑五購物節優惠，多款咖啡飲品可享「買5送2」。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

繼雙11之後，黑五購物節接著登場，就有超商推出一系列「黑五購物節」活動，共有11款咖啡飲品可享買5送2，包含民眾愛喝的濃萃美式、冰燕麥拿鐵及濃厚黑糖珍珠撞奶等；另外，超商預購平台則是不限消費金額免運，購買多款限量商品不僅能享折扣，還能狂拿點數。

7-11 OPEN POINT APP行動隨時取推出「CITY黑五購物節」，即日起至11/29止，共有11款咖啡飲品可享「任選買5送2」優惠，品項為脆酷摩卡咖啡、皇家伯爵紅茶拿鐵、太妃焦糖風味瑪奇朵、巧克力可可歐蕾、CITY CAFE濃萃拿鐵、CITY CAFE 濃萃美式、CITY PEARL濃厚黑糖珍珠撞奶、CITY CAFE蜂蜜拿鐵、CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵、CITY TEA冰燕麥奶茶、CITY PEARL冰黑糖珍珠燕麥奶。

▲▼7-11黑五購物節優惠。（圖／7-11提供）

▲i預購黑五購物節活動將於11/25起開跑，期間全站不限消費金額免運。

7-11「i預購」黑五購物節活動則是將在11/25至11/30登場，多款限量商品下殺折扣還要送OPEN POINT點數，且全站不限消費金額皆免運；指定商品單筆消費滿1313元，再享6%OPEN POINT點數回饋，部分商品再加碼7%，最高享13%點數；歡慶AFTEE先享後付新上線，首次使用AFTEE結帳，不限金額結帳現折10%優惠。

▲▼哈根達斯推迪士尼聯名新品。（圖／哈根達斯提供）

▲超Q迪士尼冰、巧克力火鍋來了。（圖／哈根達斯提供，下同）

哈根達斯攜手迪尼推出一系列限定新品，其中，必收超萌「迪士尼造型迷你杯」，並選中人氣米奇、米妮與唐老鴨作為主打，把3角色的經典輪廓、配件通通神還原，打造成療癒圓球造型冰淇淋杯，超可愛外型無論擺在辦公桌當裝飾，或是拿來收納通通沒問題，裡頭則內含1盒冰淇淋迷你杯，米奇為巧克力口味、米妮和唐老鴨搭配草莓冰淇淋。

▲▼哈根達斯推迪士尼聯名新品。（圖／哈根達斯提供）

▲超可愛迪士尼造型迷尼杯有3種角色選擇。

加碼冰淇淋火鍋也有米奇、米妮、唐老鴨全新造型，同樣還原了3角色的標誌性穿搭，並製成超療癒立體爐身，搭配專屬造型火鍋叉，可愛到不行，欠吃又欠拍，這次更同步推出「迪士尼禮袋組」限定組合，特意以紅色米奇、粉色米妮、藍色唐老鴨的限定保冷袋，再搭配多種口味的迷你杯冰淇淋或雪糕組合，提供送禮等選，即日起就能在門市、指定通路買到。

►Dr. Wu熱銷保養品打6折，不囤嗎？輕鬆養出水嫩肌

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
獨／育達回來了！　兩年內「二度更改校名」原因曝光
大S聲明「暗藏玄機」！她神解析背後含意：公關一把好手
起底大S幕後超強律師！　離婚官司神布局
大S忍10年傷痛「快溺斃死去」！　她揭汪小菲罪狀：公開會上頭
快訊／國1三重段「3車追撞」！　車流回堵2km
汪小菲剋星出手了！　葛斯齊開戰「揭發黑幕」：往生我照樣公開
汪小菲封鎖大S！　嗆「你要是真愛我」：在北京待待都能死是嗎

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

「18K白K金鑽石項鍊」現砍1.5萬！好市多黑五第2波優惠價曝光

超商也有黑五購物節！咖啡飲品下殺「買5送2」爽喝　限時8天快搶

睡得好　免疫力更好！「席伊麗床墊」美式賣場嚴選獨家販售

直擊黑五超殺優惠：幫寶適拉拉褲史上折更多、Oral B頂級系列上架　會員急搶貨

黑五首日「頂級科技電動牙刷」優惠登場　老司機繞場觀察超值好物等開盤

超夯液體衛生棉、75吋電視要搶！好市多黑五「第2彈」下殺品搶先看

只有1天！超商「大杯美式下殺30元」爽喝　拿鐵也只要37元

後疫情亂！各種呼吸道病毒攪局　醫：必備口服空氣清淨機

「隱藏版省錢攻略」快收！麥當勞吃30元漢堡、摩斯紅茶免費加檸檬

好市多黑五生鮮優惠一次看！人氣「無骨牛小排」還有　下殺91折快搶

張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」

小黃駕駛嗆騎士不能騎中間　警察當場打臉：誰說的？

抗議天王柯賜海逝世　陳屍廂型車享壽66歲

藝術家製石棺藏零食！　埋地下1萬年後才可開

周湯豪羞曝女粉Bra「一件比一件大」XD　讚比莉姐很會扭：我超級驕傲

百隻羊集體順時針繞圈　連續12天詭異不停打轉

造勢晚會「被于美人搶救」　王世堅：選戰最溫暖一句話

問敲哪顆球？爸故意唱反調　聽不滿意答案...兒氣到崩潰

抗議天王柯賜海逝世　陳屍北投區某公園車內

柯賜海晚年淒涼「以車為家」　死因曝...胞姊庭後鞠躬致謝

「18K白K金鑽石項鍊」現砍1.5萬！好市多黑五第2波優惠價曝光

超商也有黑五購物節！咖啡飲品下殺「買5送2」爽喝　限時8天快搶

睡得好　免疫力更好！「席伊麗床墊」美式賣場嚴選獨家販售

直擊黑五超殺優惠：幫寶適拉拉褲史上折更多、Oral B頂級系列上架　會員急搶貨

黑五首日「頂級科技電動牙刷」優惠登場　老司機繞場觀察超值好物等開盤

超夯液體衛生棉、75吋電視要搶！好市多黑五「第2彈」下殺品搶先看

只有1天！超商「大杯美式下殺30元」爽喝　拿鐵也只要37元

後疫情亂！各種呼吸道病毒攪局　醫：必備口服空氣清淨機

「隱藏版省錢攻略」快收！麥當勞吃30元漢堡、摩斯紅茶免費加檸檬

好市多黑五生鮮優惠一次看！人氣「無骨牛小排」還有　下殺91折快搶

俄軍騙「會回來」丟包受傷同袍　赫爾松之役內幕揭：所有人都跑了

獨／育達回來了！兩年內「二度更改校名」　只為了「這個原因」

「18K白K金鑽石項鍊」現砍1.5萬！好市多黑五第2波優惠價曝光

正妹女星參選三重里長！被封「兒童界蔡依林」　還有3藝人也都從政

屏東1年12起電動機車火警　兩大起火原因曝！消防局給建議

都空空的！？游淑慧看陳時中沒主見　鄭運鵬沒政見

「選舉選到失去人性是最大悲哀」　她也聲援王世堅：真漢子的表現

iPhone 15外觀將有新設計？爆料：採用鈦金屬、弧形邊框

大S聲明「暗藏玄機」！她神解析背後含意：公關一把好手　2.6萬人讚爆

台積電跌5元至476　指數跌近70點失守14400

爆乳網美被逼換辣翻泳裝！　「雙球比頭還大」粉絲全暈了

消費熱門新聞

黑五首日　老司機繞場觀察超值好物等開盤

直擊好市多黑五超殺優惠會員急搶

好市多黑五第2天最新優惠夯品曝！

超商黑五購物節咖啡飲品「買5送2」

好市多黑色購物節優惠商品懶人包

好市多黑五第2彈下殺品搶先看！

限時7天！超商咖啡飲品「買2送2」

人氣牛小排還有！好市多黑五生鮮優惠一次看

逆勢凍漲！小七牛肉拌麵挑戰有感升級

好市多黑五首日精選下殺品先看！

只有1天！超商大美式30元、拿鐵37元

超商大杯拿鐵下殺28元喝只有3天

直擊／好市多黑五首日排隊人潮大減

麥當勞、摩斯隱藏版點餐攻略大公開

更多熱門

相關新聞

只有1天！超商大美式30元、拿鐵37元

只有1天！超商大美式30元、拿鐵37元

下午感到有點疲憊了嗎？趕快喝杯咖啡！就有超商祭出今（21）日限定「咖啡優惠」，大杯美式下殺每杯只要30元、大杯拿鐵37元，趕快把握便宜買起來，省荷包喝咖啡。

價格曝光！一蘭12／1起「15大品項調漲」

價格曝光！一蘭12／1起「15大品項調漲」

關鍵字：

美食雲超商優惠咖啡優惠黑五購物節

讀者迴響

熱門新聞

年營業額3億品牌無預警倒閉！老闆捲款落跑

汪小菲深夜爆走「狂開地圖炮」！

台YouTuber爆抄襲！英國本尊：難過

妻輕生亡　警解鎖手機！夫意外解開謎

驚悚畫面曝！台64重機高速撞未開燈轎車　騎士慘死

汪小菲控小S濫用史蒂諾斯　是管制處方藥

越愛你越愛管你　12星座男最愛管「這些」

大S經紀人發聲！控汪小菲「如婚內外遇的事實」

暴跌10°C全台有雨　濕冷3天回冬

專櫃品牌爆倒閉　消費者：剛買3千

訊給媽「今天不回家吃晚餐」　男大生墜樓亡

汪400萬帳單曝光大S豪宅開銷　驚！百萬年薪只夠付管理+水電費

私人車位被停1天！他叫堆高機丟入河

汪小菲不爽電費　台灣電價衝熱搜

年收6億「天后闆娘」2女兒房間曝光！

更多

最夯影音

更多
張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」

張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」
小黃駕駛嗆騎士不能騎中間　警察當場打臉：誰說的？

小黃駕駛嗆騎士不能騎中間　警察當場打臉：誰說的？

抗議天王柯賜海逝世　陳屍廂型車享壽66歲

抗議天王柯賜海逝世　陳屍廂型車享壽66歲

藝術家製石棺藏零食！　埋地下1萬年後才可開

藝術家製石棺藏零食！　埋地下1萬年後才可開

周湯豪羞曝女粉Bra「一件比一件大」XD　讚比莉姐很會扭：我超級驕傲

周湯豪羞曝女粉Bra「一件比一件大」XD　讚比莉姐很會扭：我超級驕傲

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面