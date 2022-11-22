俄軍騙「會回來」丟包受傷同袍　赫爾松之役內幕揭：所有人都跑了

▲烏軍打得俄國部隊節節敗退。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄軍今年2月入侵烏克蘭至今，唯一拿下的州府就是烏南的赫爾松（Kherson），但隨烏軍強力反擊奪回赫爾松後，這次敗戰被視為俄軍再一次的重大挫敗。記者深入戰區採訪，發現俄軍在這場戰役中許多荒腔走板之處，包括對同袍見死不救的部隊。

CNN記者進到赫爾松採訪當地烏軍部隊，挖掘大戰役下軍隊和個人的經歷，烏軍攻進赫爾松後，在外圍攻堅一處俄軍指揮中心，一名烏克蘭士兵突然大叫，「出來，過來我們這裡接受急救！」一會後，一名俄軍士兵拖著腳從碉堡中現身，他後腿受傷了。烏軍果真為他實施急救，讓他臉朝下趴在地上，為他清創包紮。

俄國士兵告訴烏軍，原先駐守這裡的部隊火力很快就受到壓制，「所有人都跑了」，他腿部中彈後躺在碉堡內直到夜色降臨，小部隊回到碉堡，結果只帶走了一名上尉，留下一句「我們會再回來」，從此不見蹤影。

▲俄軍自赫爾松撤離，走得匆忙。（圖／達志影像／美聯社）

烏軍偵察隊錄下這段對話分享給CNN，讓外界一窺殘酷戰爭的真實樣貌。烏軍表示該名俄軍士兵已被後送接受治療，但有更多奉克里姆林宮之命前來侵略的俄軍，有著非常不同的下場。

「他們在這裡損失慘重」，偵察隊隊長彼德里森伊（Andrii Pidlisnyi）告訴CNN。年僅28歲的彼德里森伊，其外號「鬼祟」（Sneaky）已經在俄國部隊中傳開，他帶領的偵察隊緊貼俄軍前線，據他所說，近到聽得見俄軍在說話、煮飯或是伐木。

偵察隊透過肉眼辨識和無人機協助標示敵軍目標後回傳，烏軍再根據收到的座標開砲「端」掉目標。

偵察隊裡部分成員是訓練精良的國際志願兵，遠從美國、英國、紐西蘭、德國和歐洲各地前來助陣，他們都曾在自己國家服過兵役，還有些人加入過庫德族陣營，協助部隊抗擊伊斯蘭國（ISIS）和敘利亞。

另一段分享給CNN的無人機畫面顯示，俄軍聽見烏軍砲火襲來，紛紛躲進簡易碉堡和壕溝裡，操控無人機的烏軍根據畫面調整座標位置，後方部隊校正後再發射，碉堡和壕溝瞬間炸出塵土碎塊。





▲▼烏克蘭國旗重新在赫爾松飄揚，但俄軍在當地犯下的戰爭罪行將成為永久的傷疤。（圖／路透）

赫爾松奪回戰的最後幾天，烏軍陸續收復西邊外圍地區，逐步逼近州府。彼德里森伊和他的部隊終於聽到俄軍撤退至第聶伯河時，總算鬆了一口氣。俄軍在11月8日和9日趁著夜色展開撤退行動，把第二和第三防線退往赫爾松及附近村莊，第一防線在佈雷後於清晨開始後撤，企圖拖慢烏軍追擊的速度。

到了11月10日，所有還在第聶伯河西岸的俄軍已經撤隊到河邊，開始渡河撤往東岸。11日，全軍撤退至東岸，俄國國防部也透過通訊軟體Telegram證實了撤軍行動。

烏軍和國際志願兵聽到後仍不敢全然相信俄軍已撤退的消息，直到部隊開進赫爾松，居民們出來夾道歡迎，有人跪下哭泣，有人歡呼與烏軍擁抱。曾在敘利亞打過仗、35歲的英國志願兵吉佛德（Macer Gifford）形容眼前景象，城市被俄軍用砲火蹂躪殆盡，簡直像回到二戰。

俄國國防部聲稱從赫爾松撤退是計算過後的行動，但彼德里森伊說俄軍雖然有一周的時間離開，仍走得很匆忙。烏軍進城後發現第一防線撤退慌亂，留下大批軍火車輛，甚至還有個人文件、防空飛彈、手榴彈等，現在全落入烏軍手裡，壯大了武器裝備，「我們管這叫資源回收」。