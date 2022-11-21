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烏克蘭揭俄軍施虐基地　傳伊朗將助俄製無人機

▲▼ 烏克蘭警方在赫爾松地區發現63具死前遭施酷刑的平民遺體。（圖／路透）

▲烏克蘭警方在赫爾松地區發現63具死前遭施酷刑的平民遺體。（圖／路透） 

文／中央社

烏克蘭表示，已發現俄羅斯軍隊在撤離烏國南部赫松市之前，在當地有虐待關押者的4處施虐地點。據報導，俄國已與伊朗達成協議，將開始在俄國生產數百架武器化無人飛機。

●烏克蘭官員：在赫松市發現4處關押施虐基地
烏克蘭當局表示，已經發現俄羅斯軍隊在撤離烏克蘭南部的赫松市（Kherson）之前，在當地虐待關押者的4處施虐地點。

法新社報導，俄軍占領赫松市長達8個月，最終於11月11日撤軍後，基輔當局持續指控俄軍曾於當地犯下「規模可觀」的一系列恐怖罪行。

烏克蘭檢察總長辦公室表示，官員視察了「4處基地」，這些地方被俄軍用來「非法囚禁，並對囚犯殘忍虐待」。

●華郵：俄羅斯伊朗達協議 協助俄製數百架無人機
「華盛頓郵報」引述美國等西方安全機關報導，俄羅斯已與伊朗達成協議，將開始在俄國生產數百架武器化無人飛機。正在烏克蘭訪問的紐西蘭國防部長則重申對烏國的支持。

根據「華盛頓郵報」說法，俄羅斯和伊朗官員本月初已在一場會議上達成交易。報導引述3名知情官員表示，雙方正在迅速移交設計與重要零組件，好讓製造工作可能在數個月內展開。

俄羅斯國防部並未回覆路透社的置評要求。

▲▼ 烏克蘭警方在當地發現63具死前遭施酷刑的平民遺體。（圖／路透）

▲俄軍撤離後，烏克蘭警方開始進行搜索。。（圖／路透）

●網傳烏軍濫殺俄戰俘影片 基輔稱俄軍想詐降偷襲
上週社群媒體流出一段疑似烏克蘭士兵濫殺俄羅斯降兵的影片，引發網上究竟烏軍是否觸犯戰爭罪還是出於自衛的爭議。

法新社報導，烏克蘭國會的人權委員否認烏軍濫殺俄軍戰俘，聲稱對方詐降，烏軍只是自衛。

烏克蘭國會人權申覆委員魯賓內茲（Dmytro Lubinets）表示，網路上「片段」影像顯示的是俄軍「藉由詐降」想乘機對烏軍開火。

魯賓內茲表示，這也意味這些俄軍不能算戰俘，「這些妄想拿國際法當護身符伺機行凶者，本該受懲」。

●德向華沙供應愛國者飛彈防禦系統 協防波蘭領空
德國國防部長蘭布雷特（Christine Lambrecht）對媒體表示，自上週一枚流彈墜毀波蘭後，德國已向華沙提供愛國者（Patriot）飛彈防禦系統，以協助波蘭防衛其領空。

路透社報導，飛彈墜落波蘭事件發生後，起初引發外界疑慮，擔心戰爭可能溢出烏克蘭邊界。柏林當局已表示，願派出德國的歐洲戰機（Eurofighter）在鄰國波蘭上空支援戰鬥空中巡邏。

蘭布雷特告訴「萊因郵報」（Rheinische Post）和「廣聞報」（General Anzeiger）說：「我們願提供歐洲戰機和愛國者防空系統，協防波蘭領空。」

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