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俄男小心了！傳普丁將一次頒布「動員令＋戒嚴令」　徵召規模更大

▲▼普丁曾被拜登大罵「屠夫」。（圖／路透）

▲普丁據傳有可能在明年初「同時」頒布動員令與戒嚴令。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯總統普丁傳出可能會在2023新年過後，頒布新一波的動員令，且規模會比上一次更大，還有可能同時宣布在俄羅斯許多城市實施戒嚴令，以防將被動員的對象從邊境地區逃往國外。

根據《每日郵報》報導，曾在莫斯科國立國際關係學院（MGIMO）擔任教授的克里姆林宮觀察家索洛維（Valery Solovey）預測，普丁正在積極研議新的徵兵計劃，進一步擴大在烏克蘭作戰的俄軍規模，「第二階段的動員令極有可能在新年活動後宣布，而且將比第一次更加全面性。」

▲▼俄羅斯預備役軍人在赴戰場前，27日於克里米亞塞瓦斯托波爾（Sevastopol）集結，進行派遣啟程儀式。（圖／路透）

▲俄羅斯被動員的預備役軍人在赴戰場前，於克里米亞參加集結儀式。（圖／路透）

據稱擁有克里姆林宮內部消息來源的反對派自媒體「General SVR」在Telegram上爆料，第二波動員很可能和「戒嚴令」同時實施，大約會在1月下旬或2月前宣布，雖然時間尚未確定，但動員令一下，邊境將對適用動員令的對象進行封鎖，「包括在動員範圍內的女性」，防止民眾逃往國外。

索洛維表示，在烏克蘭的巨大戰損之下，普丁的徵兵策略可能會引發一場政變，主要推動者可能是精英階層，而非反對派。索洛維說，對於普丁而言，能維持健康的期限越來越有限，他和他的幕僚都深知這點，因此可能會想加速戰爭進程，「儘管對幕僚們而言這並不合理」。

索洛維和「General SVR」都聲稱普丁已經罹患癌症、帕金森氏症與分裂情感性障礙。索洛維宣稱，普丁在各種場合使用替身的狀況非常普遍，以至於「你看照片或影片時，甚至分不清這是普丁還是他的替身。」雖然這些宣稱是來自克宮的消息無法核實，但先前普丁第一次下令動員預備役軍人前，索洛維和「General SVR」都正確預測了動員令的發生。

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