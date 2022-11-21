影片曝！俄2男拒上前線送死　當場遭送去監獄

Белгород, отказники



...3 года и на свободу, зато не убъют pic.twitter.com/P1aAHvlPBH — IgorGirkin (@GirkinGirkin) November 20, 2022

記者張靖榕／綜合報導

俄烏戰爭近9個月，俄羅斯部隊士氣低落，更傳出士兵拒戰的消息，近日一則疑似從俄軍流出的影片，軍官針對不願上前線作戰的2名軍人進行處分，當場押解送上警車，畫面在推特上廣傳。

▲俄軍士兵拒上戰場，被勒令交出文件。（圖／翻攝推特「@GirkinGirkin」）

俄軍先前軍事動員徵召約30萬名左右的後備軍人，但不給予足夠訓練就倉促將士兵送上前線的做法飽受批評，認為是將人命白白送去受死。9月以來節節敗退的俄軍士氣低落，部分士兵開始出現反抗和拒戰的行為。





▲▼俄軍士兵拒上戰場被押上警車。（圖／翻攝推特「@GirkinGirkin」）

一則從Telegram被轉發到推特的影片中顯示，長官在唸出士兵姓名後，一名士兵出列走到長官面前，交出東西後立刻被押至雙手送上警車。另一名士兵被叫出後也重複同樣動作，被押上警車。

據指出，影片拍攝地點在俄羅斯別爾哥羅德地區，拒上前線作戰者將面臨3年徒刑。俄軍疑似想藉此影片殺雞儆猴，但不少網友看完憤怒不已，「俄羅斯動員令沒有別的選擇，要麼上戰場戰死，要麼在監獄裡蹲到死。」不過也有人懷疑，現場過程可能是俄軍演出來的，2人並非真的被押送去監獄。