「選舉選到失去人性是最大悲哀」　她也聲援王世堅：真漢子的表現

▲民進黨台北市議員王世堅。（資料照／記者宋良義攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨台北市議員王世堅日前接受專訪，卻因一句「欠黃珊珊一次」再度遭到部分綠營支持者圍剿。國策顧問黃越綏表示，選舉若選到失去人性，將是人類最大的悲哀，王世堅可以像外界勇敢的說出，他的靈魂不歸黨紀管，而不是裝聾作啞，這樣真漢子的表現，應是民主「進步」黨的警鐘。

黃越綏表示，政治是管理眾人之事，若抱著事不關己的冷漠、害怕或不屑參與的話，無形中等於在浪費納稅人的血汗錢與自己的權益。長期以往，不但容易造成統治者的獨裁，更輕易的縱容了貪官惡史的滋養溫床。

黃越綏說，民主社會最可貴的地方，就是能夠透過選舉制度來選賢與能，但可惜台灣長期受殖民的歷史背景，奮鬥了40多年，但能夠真正施實並落實公平、公開、公正的民主選舉，也不過是近30多年來的事情，加上過去黨國不分的教育遺毒，以及台獨意識形態的茁壯，導致在社會正義轉型的激盪過程中，不僅面臨了台海危機的衝擊，更夾帶了世代對立的矛盾衝擊，與缺乏愛國的凝聚力量。

黃越綏感嘆，適逢今年全國地方九合一選舉，尤其是競爭強烈的台北市長候選人，出現了三足鼎立的局面，導致陷入充滿情緒激動的仇恨值中，想來我們離真正的文明社會尚有段距離，需要再努力，其中還包括了掃到颱風尾的王世堅。

黃越綏認為，王世堅其實大可當個偽君子，為了連任而裝聾作啞的表演到選舉完，但他為了強調友誼的重要，不願意向黨內的壓力低頭，「我認識他超過20多年，他是個台愛愛民且認真又守信的資深代議士」，選舉若選到失去人性，將是人類最大的悲哀，王世堅真漢子的表現，應是民主「進步」黨的警鐘。

王世堅16日在專訪時表示，身為民進黨員會傾全力支持台北市長候選人陳時中，但因7年前大巨蛋的議會提案，欠黃珊珊一個人情，卻被誤解成「支持陳時中、票投黃珊珊」。

還原當天《下班瀚你聊》專訪內容，主持人黃暐瀚先問王世堅，「我本來想要追問到底，但又有點猶豫，我怕到時候害你被罵。本來想問你什麼時候要做決定要投給黃珊珊還是陳時中？」正當王世堅準備回答時，黃暐瀚又笑說，「你不會投給蔣萬安嘛！」王世堅點頭回，「不會，這點千真萬確。」

黃暐瀚見狀再問，「投給陳時中是因為你是民進黨的議員，但是珊珊你又覺得跟她有交情？」王世堅回覆「對對對」，黃暐瀚開玩笑說，「那如果我出來選呢，你會投給我嗎？」王世堅則回，「我也是會為了你保留我這一票。」隨後兩人相視而笑。

不過，王世堅隨後馬上表明，「但是抱歉，因為我是民主進步黨的公職，所以我所有其他的力量，我的親戚朋友，我的組織動員，當然都請他們通通支持陳時中，我現在也這麼做，我做的很徹底。」