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都空空的！？游淑慧看陳時中沒主見　鄭運鵬沒政見

▲▼ 游淑慧接受《欣儀最政點》訪問談選戰觀察和抗中保台議題。（圖／欣儀最政點）

▲游淑慧接受《欣儀最政點》訪問談選戰觀察和抗中保台議題。（圖／欣儀最政點）

記者李芸樺／台北報導

問政犀利的台北市議員游淑慧接受ETtoday新聞雲《欣儀最政點》訪問，主持人王欣儀問觀察北基桃最後選戰，她提到台北市長候選人陳時中的屢屢失言讓她意外，而人設一度混亂，是因為團隊人多嘴雜，各地立委和政二代實習生「到底誰做主」，陳時中無選戰經驗，如果腦子空空無主見，就會跟著混亂。更多選戰觀察請鎖定今天下午13:10播出的《欣儀最政點》。

游淑慧也認為桃園市長候選人鄭運鵬是空的，因為一個直轄市長候選人的臉書裡幾乎看不到他談政見，卻在聊遊戲卡等等，「就算copy鄭文燦都好吧」，且兩人合體的宣傳圖超好笑，竟然是鄭文燦指著遠方而鄭運鵬插著腰，像是鄭運鵬叫鄭文燦好好去幫他選，難道這就是他打選戰態度？反正他選輸了還有立委可做，因為沒辭立委。

至於基隆林右昌政績好，但接班人蔡適應和他差很多，風格不同、腦袋差很多，做事能力也差很多。而被主持人、北市議員王欣儀問到北北基桃市長候選人推出1200(元)交通月票政見，被批評在藍營提出時期反對，游淑慧認為這是對的政策，她支持，但中央是不是該承諾就算未來綠敗選也照樣推動呢？

游淑慧也說，選戰最後最怕是出現奧步，而監票是候選人防奧步要努力的，但選民責任就是出來投票。更多拜習會、抗中不保台見解，請鎖定今天下午13:10播出的《欣儀最政點》。

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