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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

投票日當天戴候選人口罩　最重恐被罰500萬

選舉、選票、投票、大選、投票所。（圖／資料照／記者蔡紹堅攝）

▲九合一大選與修憲複決公投即將登場。（圖／資料照／記者蔡紹堅攝）

記者皮心瑀／台北報導

九合一大選及憲法修正案公民複決（18歲公民權）將於26日舉行投票，中選會提醒，因中央流行疫情指揮中心尚未解除佩戴口罩規定，投票日請選舉人佩戴口罩進入投票所投票，佩戴之口罩雖不以素面為限，但不得佩戴印有候選人姓名、號次或影像等標識或符號之口罩，以免觸法。

中選會說明，依公職人員選舉罷免法第56條規定，投票日不得從事競選、助選活動，違反者，依同法第110條規定，處新臺幣50萬元以上5百萬元以下罰鍰。另依同法第65條第1項第3款規定，投票進行期間，穿戴或標示政黨、政治團體、候選人之旗幟、徽章、物品或服飾之情事，經令其退出而不退出者，須負刑事責任。中選會提醒，選舉人進入投票所佩戴之口罩，不得印有候選人姓名、號次、影像及相關宣傳標語，以免觸犯上開法律規定。

中選會說明，依現行防疫政策及規定，民眾外出時應全程佩戴口罩，因此請選舉人佩戴口罩進入投票所。對於未佩戴口罩之選舉人，投票所工作人員會勸導選舉人佩戴口罩，如經勸導仍不願佩戴口罩，雖可進入投票所投票，惟將請投票所警衛人員協助蒐證，由主任管理員填具「投票日違反防疫事件通知書」，通報鄉（鎮、市、區）選務作業中心，層轉所轄選舉委員會函送直轄市、縣（市）政府衛生局依傳染病防治法處理。

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