催票秘密武器是他？　民進黨首推互動片「自己決定結局」

記者呂晏慈／台北報導

九合一大選進入最後倒數階段，民進黨邀請台北電影節影帝陳文彬演出互動式影片「晚回家的爸爸」，讓觀眾自己決定結局，呼應18歲公民權修憲公民複決訴求，影片以「改變」、「做選擇不後悔」為主軸，盼在年底縣市首長選戰最後階段催票。

▲陳文彬在「晚回家的爸爸」扮演夜班司機。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）

民進黨網路社群中心主任范綱皓表示，「晚回家的爸爸」影片故事是從一對父子的日常出發，父親是一位夜班送貨司機，生活作息與兒子錯開，面對兒子即將年滿18歲，父親詢問兒子想要什麼生日禮物，讓觀眾選擇「一起吃晚餐」或是「想想再告訴你」，不同的選項有不同的結局，也讓觀眾思考，18歲意味著能夠做更多的選擇，觀眾該如何做抉擇，改變自己的人生。

范綱皓補充，這次是民進黨第一次在選戰中嘗試互動式影片，今年的18歲公民權的修憲複決案，也是台灣的第一次，對於台灣是否能夠銜結國際，是很重要的民主時刻，希望能有更多人參與，在11月26日這一天，出來投票，支持18歲的年輕人也能夠為自己的國家、未來做決定。

根據影片，不同的選擇會出現兩種不同結局：結局一是「一起吃晚餐」，訴求「做出改變」、「完成願望」，結局二則是「想想再告訴你」，訴求「為決定負責」。

范綱皓說明，透過互動式影片，讓觀眾除了觀看，也能夠參與其中，回憶18歲的自己，在面對決定時的心情。他透露，影片中許多鏡頭藏有彩蛋，片尾也有更多隱藏的結局，提醒觀眾一定要看到最後。