黃國昌幫黃珊珊站台「重創時力選情」　學者點一關鍵：最糟反應

▲無黨籍台北市長候選人黃珊珊造勢晚會。（圖／記者黃克翔攝）

記者皮心瑀／台北報導

無黨籍台北市長候選人黃珊珊20日舉辦造勢晚會，現場初估有1萬人到場參與，時代力量前立委黃國昌也現身站台力挺。加拿大約克大學副教授沈榮欽分析，此舉將重創時代力量的選情，更批評時代力量至今竟然完全緘默，是最糟的反應，「成立不過七年，卻已衰老至此，還是應該可憐未老頭先白？」

黃珊珊於信義區基隆路一段52號舉辦「偉大市民挺珊珊」造勢晚會，黃國昌前往表達支持，並於致詞時表示，今天自己加入這個隊伍，不僅是支持黃珊珊，而是要在26日用選票讓下一代看到正確選擇，用選票傳遞真正正確的台灣價值，「這個台灣價值，要守護台灣的民主，是一個論是非、講對錯，堅持公平正義，讓台灣下一代年輕人看得到未來的民主。」

沈榮欽指出，黃國昌的一席話，雖是假借偉大市民之口，但最後說台北市需要黃珊珊的團隊，他的意思已經十分清楚，這不僅是選舉助講，也是加入團隊的宣告，而從反對「兩岸一家親」到與「兩岸一家親」的民眾黨主席、台北市長柯文哲同台助選，黃國昌只花了4年。

沈榮欽也說，受害最大的無疑是時代力量的台北市議員候選人，但從上次黃國昌在候選人陳志明的競選總部成立大會上，表態支持黃珊珊後，時代力量黨主席陳椒華微弱無力的反應看來，當初不處理，如今選情受到黃國昌重創，也只能說是自業自得。

沈榮欽更批評，黃國昌站台黃珊珊至今，從時力官方臉書、黨主席、立委到台北市議員參選人，沒有任何一人對黃國昌為黃珊珊助選表示任何意見。儘管社會上許多人議論紛紛，但是作為當事人的時代力量卻彷彿黃國昌替黃珊珊助講一事從未發生。「難道時代力量沒有任何人對這種反應感到奇怪嗎？」在所有時力可能的反應中，最糟的反應就是毫無反應，假裝事情不存在，而不必表示任何態度與政黨立場。