店家播世足要注意「必須有公播授權」！愛爾達成立查緝小組抓侵權

▲愛爾達提醒，店家播放世足賽，必須先取得公播授權。（圖／路透）

文／中央社

世界盃足球賽開踢，不少運動酒吧搶搭世足熱，轉播單位愛爾達電視今天除了提醒店家取得公播授權外，也要注意勿以世足賽名義宣傳，避免侵權，而愛爾達已成立查盜小組進行查緝。

愛爾達從2010年南非世界盃足球賽起，連續4屆取得轉播權，而今年世足賽也將提供64場賽事的直播。

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不少球迷相約看世足賽，愛爾達則在臉書呼籲，民眾在享受足球派對之餘，也請認明活動方是否獲得使用播出授權，以及是否侵權使用國際足球總會（FIFA）資產作為宣傳手段，例如使用Logo、金盃、官方名號。

愛爾達體育台台長謝思毅表示，一般人可能會以為奧運、世足賽是公共財，實際上卻是商標產品，店家不能以此名義行銷、宣傳。換言之，店家不能主打會播放世足賽。

針對原本已訂閱中華電信MOD公播餐的營業場所，是否需要申請公播，愛爾達表示，若例行性播放節目賽事，就不需要申請，但若挑選特定節目（賽事）出來，舉辦宣傳與聚眾性活動，就會需要另外跟頻道申請該節目（賽事）的公播權。

值得注意的是，營利場所即使取得公播權，依舊不能以播放世足賽為由，另外再向顧客加價收取費用。

謝思毅指出，店家有意在公眾場所播放世足賽，除了須取得公播商業授權外，還須依據其規模50人或100以上，對應取得不同程度授權。

謝思毅表示，愛爾達已成立查盜小組，並設立檢舉信箱，FIFA也會派人查緝，2018年世足賽單日最多千例涉及侵權案例，而本屆世足賽剛開打，目前單日最多百例。

若發現涉及侵權案例，謝思毅表示，愛爾達查盜機制會依情節輕重，向侵權商家提出求償。

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