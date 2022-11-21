　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

店家播世足要注意「必須有公播授權」！愛爾達成立查緝小組抓侵權

▲▼ 世界盃,世足賽,法國,姆巴佩,本澤馬 。（圖／路透）

▲愛爾達提醒，店家播放世足賽，必須先取得公播授權。（圖／路透）

文／中央社

世界盃足球賽開踢，不少運動酒吧搶搭世足熱，轉播單位愛爾達電視今天除了提醒店家取得公播授權外，也要注意勿以世足賽名義宣傳，避免侵權，而愛爾達已成立查盜小組進行查緝。

愛爾達從2010年南非世界盃足球賽起，連續4屆取得轉播權，而今年世足賽也將提供64場賽事的直播。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不少球迷相約看世足賽，愛爾達則在臉書呼籲，民眾在享受足球派對之餘，也請認明活動方是否獲得使用播出授權，以及是否侵權使用國際足球總會（FIFA）資產作為宣傳手段，例如使用Logo、金盃、官方名號。

愛爾達體育台台長謝思毅表示，一般人可能會以為奧運、世足賽是公共財，實際上卻是商標產品，店家不能以此名義行銷、宣傳。換言之，店家不能主打會播放世足賽。

針對原本已訂閱中華電信MOD公播餐的營業場所，是否需要申請公播，愛爾達表示，若例行性播放節目賽事，就不需要申請，但若挑選特定節目（賽事）出來，舉辦宣傳與聚眾性活動，就會需要另外跟頻道申請該節目（賽事）的公播權。

值得注意的是，營利場所即使取得公播權，依舊不能以播放世足賽為由，另外再向顧客加價收取費用。

謝思毅指出，店家有意在公眾場所播放世足賽，除了須取得公播商業授權外，還須依據其規模50人或100以上，對應取得不同程度授權。

謝思毅表示，愛爾達已成立查盜小組，並設立檢舉信箱，FIFA也會派人查緝，2018年世足賽單日最多千例涉及侵權案例，而本屆世足賽剛開打，目前單日最多百例。

若發現涉及侵權案例，謝思毅表示，愛爾達查盜機制會依情節輕重，向侵權商家提出求償。

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►Dr. Wu熱銷保養品打6折，不囤嗎？輕鬆養出水嫩肌

ET快訊
汪小菲檢舉小S「濫用安眠藥」　史蒂諾斯是管制處方藥
大S為何能扣汪小菲資產？　她分析「1條件沒列」：乖乖付吧
快訊／魔獸左膝驚傳傷勢　休兵兩周
打手槍速度快＝床上也快？　她羞吐「2種人不一樣」
快訊／砂輪機刀片恐怖飛出！男慘遭割破肚「內臟可見」
《灌籃高手》知名聲優過世！　友悲傷證實死訊
小黃瓜事件爆「指王思佳」　韋汝發聲了
日本市長跟女偶像合照「比出淫穢手勢」　網驚：是女性生殖器

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

店家播世足要注意「必須有公播授權」！愛爾達成立查緝小組抓侵權

汪小菲檢舉小S「濫用安眠藥」每天吃20顆　史蒂諾斯是管制處方藥

與雲豹籃球隊產學合作　輔大AI人工智慧中心見魔獸贏球與有榮焉

吃不膩的家常菜！4步驟做「菜脯蛋」　加1匙太白粉有妙用

遭婆婆精神暴力6年！2寶媽不忍了「1舉動反擊」...結局曝光

肝癌18年追蹤治療人生仍是彩色的　南市醫翻轉早期肝癌存活率

【英語TOEIC通】ESG、SDGs傻傻分不清楚？學永續經營的英文

華南雨彈明抵台！全台「連迎4天大雨」高溫直直落　大選日漸放晴

真善美新聞研習營談傳播職涯創新力　陳安祥：年輕人要敢冒險、培養洞察力

2022新竹X梅竹黑客松落幕　參賽者從日常激發靈感

難度破表夾娃娃機 苦主失敗魔性狂唸

比莉姐驚喜合體周湯豪曝「我好會生！」　八三夭虧「只揪女生」他笑回：不然咧XD

金馬59亮點集結！謝盈萱主持超全能　最佳導演「不需靠競爭證明」飆金句

炎亞綸「2度嘴對嘴激吻鬼鬼」！　「重要的人都在台下」自cue：阿本在哪？

男癲癇休克！女友急求開道　暖警騎車沿路敲窗護送就醫

回憶殺！周杰倫飆《稻香》《半島鐵盒》 Live首唱《還在流浪》《錯過的煙火》

電動打不到5mins她大手一揮　噴手把砸中電視「慘變蜘蛛網」

被撞準新娘隔172天回家　「重生日」甜露笑容！

眼淚還來！貓貓路邊睡翻 四腳朝天嚇壞媽：以為S了

梳毛碰觸到「神祕G點」　汪銷魂臉狂抖腳：繼續～

店家播世足要注意「必須有公播授權」！愛爾達成立查緝小組抓侵權

汪小菲檢舉小S「濫用安眠藥」每天吃20顆　史蒂諾斯是管制處方藥

與雲豹籃球隊產學合作　輔大AI人工智慧中心見魔獸贏球與有榮焉

吃不膩的家常菜！4步驟做「菜脯蛋」　加1匙太白粉有妙用

遭婆婆精神暴力6年！2寶媽不忍了「1舉動反擊」...結局曝光

肝癌18年追蹤治療人生仍是彩色的　南市醫翻轉早期肝癌存活率

【英語TOEIC通】ESG、SDGs傻傻分不清楚？學永續經營的英文

華南雨彈明抵台！全台「連迎4天大雨」高溫直直落　大選日漸放晴

真善美新聞研習營談傳播職涯創新力　陳安祥：年輕人要敢冒險、培養洞察力

2022新竹X梅竹黑客松落幕　參賽者從日常激發靈感

店家播世足要注意「必須有公播授權」！愛爾達成立查緝小組抓侵權

私人車位被停1整天！他叫堆高機鏟起「丟入河中」：賠得起

CBS關「推特帳號」開媒體界第一槍　 馬斯克回嗆：誰在乎

候選人看板被塗黑+獠牙　無聊塗鴉男開罰5,000元

汪小菲檢舉小S「濫用安眠藥」每天吃20顆　史蒂諾斯是管制處方藥

摩納哥王室把香奈兒當制服穿　「最美王子妃」Dior紅裝突圍

蘇晏霈溜滑梯激吻男星：直接來吧！　曾子益幫脫鞋按摩霸氣爆棚

張忠謀稱「將在美國蓋3奈米廠」！台積電低調回應了

大S為何能扣汪小菲資產？　她分析「1條件沒列」：沒放就乖乖付吧

快訊／魔獸左膝驚傳傷勢休兵兩周　霍華德尋求中醫治療

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

生活熱門新聞

高端真實世界保護力出爐　專家振奮：我驕傲

LINE免費貼圖來了！10款限時一鍵下載

汪小菲怒戰「大S是窩囊廢」　律師「7言絕句」神打臉

年收400萬女醫開2條件找老公　科技主管一聽秒打槍

下殺1.5折！好市多「少女色帆布鞋」197元

古月胡錯了？她報姓氏「正確說法」超尷尬

看上正妹教練「秒刷24堂課」　男嗨喊：比半套店值得

幼稚園女童參加生日趴　要送3千元禮物

旺宏科學獎揭曉「鄭名揚靠漫畫摘金」　陳奕嫚「讓蟑螂痛痛」奪銀

快訊／一蘭拉麵宣布漲價！12／1起調整價格

全台有雨！明晚起連下4天　水氣最多時間曝

騎士「搖擺蛇行」！結局讓萬人喊療癒

華南雨彈明抵台！全台連迎4天大雨

「小雪」來了！專家曝5生肖財運超旺

更多熱門

相關新聞

鸚鵡哥預測世足　日本首戰恐不妙

鸚鵡哥預測世足　日本首戰恐不妙

2022卡達世界盃足球賽開踢，日本11月23日將首戰德國。日本一處動物園請來預測「神準」的鸚鵡哥，首場就預測德國會贏，讓現場觀眾為之嘆息，但大家最後還是一起為日本隊加油。

全國一起搶冠軍！比利時國王親自下場教足球

全國一起搶冠軍！比利時國王親自下場教足球

「高球乳神」挺F奶力挺世足美國隊

「高球乳神」挺F奶力挺世足美國隊

厄瓜多進球後跪地指天　原因好感人

厄瓜多進球後跪地指天　原因好感人

超熱血！24歲男裸辭、騎車看世足

超熱血！24歲男裸辭、騎車看世足

關鍵字：

2022世足2022卡達世足

讀者迴響

熱門新聞

訊給媽「今天不回家吃晚餐」　男大生墜樓亡

汪小菲離婚不爽付的電費「驚人金額曝光」！

柯賜海遺體從廂型車移出　送殯儀館相驗查死因

快訊／抗議天王柯賜海逝世！陳屍公園車內

快訊／汪小菲暴走嗆大S「就是不想給！」

20歲網美廁所被暴打20分　摳眼拔舌

大S「離婚協議神布局」！幕後超強律師是她

大S不忍了開戰汪小菲！「他資產慘被查封」內幕曝

又有NBA好手　艾爾斯加盟領航猿

高端真實世界保護力出爐　專家振奮：我驕傲

魔獸驚喜現身速食店！

張蘭不忍了「爆出來她真的粉身碎骨」

爬山遇「白鳳凰」振翅　真實身分曝

LINE免費貼圖來了！10款限時一鍵下載

汪小菲突嗆小S：踩在她姐腦袋上的小丑！

更多

最夯影音

更多
難度破表夾娃娃機 苦主失敗魔性狂唸

難度破表夾娃娃機 苦主失敗魔性狂唸
比莉姐驚喜合體周湯豪曝「我好會生！」　八三夭虧「只揪女生」他笑回：不然咧XD

比莉姐驚喜合體周湯豪曝「我好會生！」　八三夭虧「只揪女生」他笑回：不然咧XD

金馬59亮點集結！謝盈萱主持超全能　最佳導演「不需靠競爭證明」飆金句

金馬59亮點集結！謝盈萱主持超全能　最佳導演「不需靠競爭證明」飆金句

炎亞綸「2度嘴對嘴激吻鬼鬼」！　「重要的人都在台下」自cue：阿本在哪？

炎亞綸「2度嘴對嘴激吻鬼鬼」！　「重要的人都在台下」自cue：阿本在哪？

男癲癇休克！女友急求開道　暖警騎車沿路敲窗護送就醫

男癲癇休克！女友急求開道　暖警騎車沿路敲窗護送就醫

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面